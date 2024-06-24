台股單週漲勢居亞股之冠　指數回落暫休息？法人建議聚焦這些族群

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，上週美國一系列經濟數據表現不如預期，包括15日當週美國初領失業金人數來到23.8萬人，高於預期的23.5萬人，近4週移動平均值更達到去年9月以來的新高，反映美國就業市場持續降溫，加上近期所通膨和消費者支出都在放緩，提高了市場對聯準會的降息信心；然而輝達在下半週出現獲利了結賣壓，壓抑科技股表現，使得那斯達克指數週線幾乎以平盤收場。
彭子芸認為，目前美國製造業景氣回到收縮階段，儘管聘僱回溫顯示勞動力仍相對穩定，但在客戶需求與企業投資意願疲軟下，短期景氣難以有明顯轉強跡象；相對地，原本偏高的原料價格有機會轉降，紓解生產端的通膨壓力，兩相作用下，美國經濟基本面仍具有韌性。
台股部分，台股快速衝高，正乖離擴大，在上週美國科技股回檔影響下，今（24）日也出現高檔拉回，指數下跌439.69點，跌幅-1.89%，收盤價22813.7點。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，上週五為美股四巫日，根據過去30年的統計數據，每逢6月四巫日前後美股走勢，S&P500當週上漲機率為超過6成，然結算完後一週上漲率僅有3成，而這波美股強勢大漲，指數頻頻刷新歷史新高，短線順勢出現拉回的震盪走勢機率提升，進而影響台股的投資情緒。
不過，廖炳焜強調，雖然本週台股走勢震盪機率高，但仍屬於短期影響，無礙長線走勢，只要5月底低點有守，台股多頭格局不變，在目前未見到市場有明顯利空前，不用預設上方點位。
從經濟數據來看也對台股有支撐作用，廖炳焜分析，經濟部最新公布5月外銷訂單為488.9億美元，較前月增加3.8%，與去年同期相比增加7%，並為連續第3個月正成長，外銷訂單成長主要受惠於高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求擴增、下游客戶回補庫存，累計1至5月外銷訂單金額已經來到2293.0億美元，較去年同期增加49.1億美，年增2.2%。
廖炳焜認為，包括全球景氣復甦力道、美中貿易紛爭，以及地緣政治風險等仍變數需持續觀察，不過看好高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，加上台灣半導體產業及伺服器等供應鏈在全球極具競爭優勢，有助於維持外銷訂單成長動能，建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。