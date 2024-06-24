日圓還會更便宜？專家估不排除貶破160　最新換匯策略教戰

台股單週漲勢居亞股之冠　指數回落暫休息？法人建議聚焦這些族群

▲台股部分，法人建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股部分，法人建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

國際資金對亞股的分歧態度持續，法人指出，上週外資持續加碼與全球科技產業高度連動的東北亞雙雄以及印度股市，東協則受到小幅調節；統計上週台股最受寵，獲得25.8億美元資金回補，其次是印度的14.38億美元買盤，南韓7.78億美元買超金額位居第三。台股部分，建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞股上週漲跌表現也與外資買賣超動向大致同步，保德信表示，台股單週大漲3.33%，漲勢居亞股冠，其次是印尼股市在內資同步加持之下，同期間上漲2.16%，而外資站在買方的韓國、印度市場則分別上漲0.94%、0.28%，相較之下，上週菲律賓股市跌幅-3.53%最大，陸股、馬來西亞股市跌幅超過-1%也相對弱勢。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，上週美國一系列經濟數據表現不如預期，包括15日當週美國初領失業金人數來到23.8萬人，高於預期的23.5萬人，近4週移動平均值更達到去年9月以來的新高，反映美國就業市場持續降溫，加上近期所通膨和消費者支出都在放緩，提高了市場對聯準會的降息信心；然而輝達在下半週出現獲利了結賣壓，壓抑科技股表現，使得那斯達克指數週線幾乎以平盤收場。

彭子芸認為，目前美國製造業景氣回到收縮階段，儘管聘僱回溫顯示勞動力仍相對穩定，但在客戶需求與企業投資意願疲軟下，短期景氣難以有明顯轉強跡象；相對地，原本偏高的原料價格有機會轉降，紓解生產端的通膨壓力，兩相作用下，美國經濟基本面仍具有韌性。

台股部分，台股快速衝高，正乖離擴大，在上週美國科技股回檔影響下，今（24）日也出現高檔拉回，指數下跌439.69點，跌幅-1.89%，收盤價22813.7點。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，上週五為美股四巫日，根據過去30年的統計數據，每逢6月四巫日前後美股走勢，S&P500當週上漲機率為超過6成，然結算完後一週上漲率僅有3成，而這波美股強勢大漲，指數頻頻刷新歷史新高，短線順勢出現拉回的震盪走勢機率提升，進而影響台股的投資情緒。

不過，廖炳焜強調，雖然本週台股走勢震盪機率高，但仍屬於短期影響，無礙長線走勢，只要5月底低點有守，台股多頭格局不變，在目前未見到市場有明顯利空前，不用預設上方點位。

從經濟數據來看也對台股有支撐作用，廖炳焜分析，經濟部最新公布5月外銷訂單為488.9億美元，較前月增加3.8%，與去年同期相比增加7%，並為連續第3個月正成長，外銷訂單成長主要受惠於高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求擴增、下游客戶回補庫存，累計1至5月外銷訂單金額已經來到2293.0億美元，較去年同期增加49.1億美，年增2.2%。

廖炳焜認為，包括全球景氣復甦力道、美中貿易紛爭，以及地緣政治風險等仍變數需持續觀察，不過看好高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，加上台灣半導體產業及伺服器等供應鏈在全球極具競爭優勢，有助於維持外銷訂單成長動能，建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

財經小辭典／護國神山裡的新森林　「面板級扇出型封裝」夯什麼？

台股摔330點！23000點失守　國防「龍虎豹」逆勢漲、被動元件不俗

今日來講股／多頭旺到年底！選股用AI主流搭配「這些族群」

蘋果及輝達近期拉回！專家團隊建議：不追高、待台股降溫再進場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代