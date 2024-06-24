假保證真誆騙！台中男誆「投資」吸金逾4億逃出境 一回台就被抓
台中市一名邱姓男子，過去透過在臉書上刊登廣告、召開說明會等方式，募資操作期貨交易。邱男對投資人謊稱，不論績效如何都能獲利，吸引逾300名投資人上當，並成功取得超過4億元的資金。不料日後邱男竟突然潛逃海外，苦等五年，終於在今年初入境台灣，經偵查後，檢方在今（24）日對邱男提起公訴。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，邱男在2018至2019年間，透過臉書廣告、LINE訊息等方式，宣傳自身成立的操盤室。他宣稱不論績效如何，投資人必定能獲得週息1%到4%，或月息1%至22%，換算年息約為12%到264%，相當誘人。邱男以此為號召，成功吸引308名投資人，募集高達4億6265萬元的資金，投入期貨操盤。
根據檢方偵查，邱男在位於台中自由路和中清路等路段上的辦公大樓內，成立多間操盤室，經常邀請投資人前來參觀，以取得信任。交易成立後，他會提供帳戶讓投資人操作期貨下單，交易小台指、大台指等商品。不料，2019年間，邱男因操作虧損，無力支付本金紅利，只好潛逃出境。
邱男於今年2月17日回到台灣，台中地檢署立即指揮調查局台中市調查處調查官，在桃園機場守株待兔，待邱男一入境便將其緝捕到案。今（24）日偵結，檢察官認定邱男涉及違反銀行法、期貨交易法的嫌疑，遂提起公訴，並向法院聲請沒收募集資金4億6265萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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