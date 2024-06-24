5月工業生產指數年增逾16% 受惠AI帶動電腦電子光學創新高
人工智慧、高速運算及雲端資料服務等需求挹注成長，經濟部今（24）日公布5月工業生產指數為98.2，月增12.1%、年增16.06%，其中，製造業生產指數98.05，月增12.42%、年增16.7%，皆為連續3個月正成長。累計今（2024）年前5月工業生產指數平均為89.72，年增9.72%。製造業89.41、年增9.99%。
記者魏妤庭／台北報導
經濟部表示，5月製造業生產指數年增16.7%，主要受到AI、高速運算及雲端資料服務需求暢旺，推升資訊電子產業生產動能續強，部分傳統產業下游回補庫存需求增加而增產。另資訊電子產業部分，則是受惠高效運算及AI應用需求攀升，帶動12吋晶圓代工生產續揚，電子零組件業年增29.31%。電腦電子產品及光學製品業受惠AI商機持續擴大，推升伺服器及相關組件需求暢旺，生產指數創歷年單月新高、年增31.84%。
傳統產業則因客戶回補需求增加，加上去年同月基數較低，基本金屬業年增7.24%、化學材料及肥料業年增4.87%。機械設備業因全球景氣回升步調不同，企業設備投資意願謹慎，年減0.26%。汽車及其零件業因燃油小型轎車，受到電動車銷量提升排擠，再加上部分汽車零件外銷皆單減少，年減9.09%。
展望未來，經濟部指出，全球經濟復甦力道仍受到通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、地緣政治風險等不確定因素干擾。不過，AI及高效能運算等新興應用商機持續擴增，加上我國半導體產業、伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，可望挹注我國製造業生產動能穩健成長。