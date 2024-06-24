好心人害慘機車族了！制裁流浪貓設施瘋傳　貓奴傻眼：良心在哪？

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貓奴大戰機車族！觀點不同有理說不清
貼文曝光後，不少貓奴傻眼表示「因為流浪動物造成的困擾感到不滿，足夠成為傷害動物的理由嗎？」、「明明有更好的辦法，為什麼要用這種激烈的手段，良心在哪？」、「可以了解愛車被貓抓，但是放置尖銳物品，萬一傷到人，事情就很嚴重了」、「我是覺得用實的鐵釘太誇張....不是有軟的那種嗎？」
眾多機車族也直接反擊「先來幫補血啦！沒有受害過的人最不會將心比心，之前座墊直接被抓壞3次，超級不爽」、「那些說沒關係的貓奴，你又不是車主，你憑什麼說沒關係？」、「總歸一句話，那些餵養流浪貓狗的，都是附近居民最痛恨的東西！」、「很多自以為是的愛貓人士，就愛亂餵流浪貓，讓牠們以為那裡是牠們棲身之地，機車都被抓得亂七八糟」、「我家附近有人亂餵流浪貓，結果貓咪就常駐在巷子裡亂抓住戶的機車座墊....。」
機車擺放「釘床」恐怕觸法！防流浪貓還有這幾招
事實上，過去就有網友也在路上直擊機車騎士擺放釘床在座墊上防流浪貓的情況，過去農委會就表示，《動物保護法》針對擺放針床的行為沒有規範，如果因為針床導致動物受傷，這很可能違反《動保法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，並依照情節輕重和相關事證進行開罰。
那麼如果要防範流浪貓又不傷到牠，還有什麼辦法呢？有網友也建議可以在車子上放塑膠籃子或者是將噴一些貓咪不喜歡的氣味噴霧，甚至是加裝防抓的一塊布在座墊上，但對於機車族有其他解方，對愛貓人士來說，最重要的就是「不要隨意餵養流浪貓」，才不會造成浪貓聚集，害機車族無辜受害，彼此都要相互尊重才行！你能接受浪貓不是故意破壞機車座墊，不見得機車族就一定要接受你的想法，因為受害的不是餵食的好心人！