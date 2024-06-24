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台灣職籃「新聯盟」今年11月開打？網路流傳9隊發出聯合聲明全文

▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，網路流傳出9隊聯合聲明。（圖／記者葉政勳攝）
▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，網路流傳出9隊聯合聲明。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

新北國王籃球隊董事長王文祥、執行長陳信生，22日召開記者會宣佈成立台灣職籃「新聯盟」（名稱暫定），其中已繳交意向書的9隊代表，今（24）日中午召開首次籌備會，新賽季預計於11月開打。網路上也有流傳出9隊聯合聲明，不過目前新北國王並未證實此消息。此外，根據《NOWnews今日新聞》招牌節目「肯尼NOW星球」主持人，高雄17直播鋼鐵人總經理高景炎表示，「日前並未收到相關訊息。」也間接透露新北國王日前宣布新聯盟的訊息不夠透明。

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以下為聯合聲明內容：

感謝熱愛籃球的社會大眾，對於新聯盟籌設進度的關注，在正式召開籌備會後，已分別從兩大聯盟中，推舉四隊成立「執行籌備委員會」，未來將會持續跟球迷分享籌設進度。有關近日各界對於新聯盟進度的關心，特以此九隊聯合聲明如下：

1
新賽季將於11月開打，因應隊伍擴大，為了賽制安排順利，同時不影響原有兩個聯盟的
賽程，新聯盟成員皆有共識在兩個聯盟總冠軍戰結束後，即公佈成立新聯盟，以爭取籌辦時間與相關行政事宜。

2
新聯盟成員特別感謝新北國王董事長王文祥，於新北國王奪得PLG總冠軍後，不在乎個人與球隊榮耀，會受到新聯盟成立議題影響，馬不停蹄為新聯盟事宜發佈成立記者會，特此感謝。

3
有關球迷們最關心的「新聯盟」名稱、賽程與最後參賽球隊數量，九隊已各推舉代表參
與成立，有關「新聯盟」名稱，以及申設進度，皆會按照相關規定辦理。未來也會陸續向喜愛籃球的朋友，分享最新進度。

9隊聲明代表性令人質疑　高景炎並未收到訊息

對於網路流傳9隊聲明，新北國王並未對此表示任何意見，也並未公開轉貼此聲明，因此無法證實。

此外，根據《NOWnews今日新聞》招牌節目「肯尼NOW星球」主持人，高雄17直播鋼鐵人總經理高景炎表示，「日前並未收到相關訊息。」也間接透露新北國王日前宣布新聯盟的訊息不夠透明。

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