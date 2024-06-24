台灣職籃「新聯盟」今年11月開打？網路流傳9隊發出聯合聲明全文

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感謝熱愛籃球的社會大眾，對於新聯盟籌設進度的關注，在正式召開籌備會後，已分別從兩大聯盟中，推舉四隊成立「執行籌備委員會」，未來將會持續跟球迷分享籌設進度。有關近日各界對於新聯盟進度的關心，特以此九隊聯合聲明如下：
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新賽季將於11月開打，因應隊伍擴大，為了賽制安排順利，同時不影響原有兩個聯盟的
賽程，新聯盟成員皆有共識在兩個聯盟總冠軍戰結束後，即公佈成立新聯盟，以爭取籌辦時間與相關行政事宜。
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新聯盟成員特別感謝新北國王董事長王文祥，於新北國王奪得PLG總冠軍後，不在乎個人與球隊榮耀，會受到新聯盟成立議題影響，馬不停蹄為新聯盟事宜發佈成立記者會，特此感謝。
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有關球迷們最關心的「新聯盟」名稱、賽程與最後參賽球隊數量，九隊已各推舉代表參
與成立，有關「新聯盟」名稱，以及申設進度，皆會按照相關規定辦理。未來也會陸續向喜愛籃球的朋友，分享最新進度。
9隊聲明代表性令人質疑 高景炎並未收到訊息
對於網路流傳9隊聲明，新北國王並未對此表示任何意見，也並未公開轉貼此聲明，因此無法證實。
此外，根據《NOWnews今日新聞》招牌節目「肯尼NOW星球」主持人，高雄17直播鋼鐵人總經理高景炎表示，「日前並未收到相關訊息。」也間接透露新北國王日前宣布新聯盟的訊息不夠透明。