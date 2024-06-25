JJ Redick正式接湖人主帥！今舉辦加盟記者會：我想幫球隊拿冠軍

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談到能夠執教湖人，JJ Redick則表示這可能是人生當中最美好的事，他說：「身為一名NBA球員，我很幸運能在我的人生中，做到一些不可思議的事情，像是解說NBA總冠軍賽，或是在杜克大學籃球訓練營觀看兒子們的比賽。但執教湖人可能是最好的事情之一，我想要做的就是做好這份工作。」
「我想執教湖人，我想成為一名優秀的NBA總教練，我想贏得總冠軍。我希望我的球員能夠發揮出他們職業生涯的最高水準，這才是我目前唯一關心的事情。」Redick如此說到。
而湖人總經理Rob Pelinka也在加盟記者會上，談到JJ Redick，他表示：「從一開始，Redick就在我們非常感興趣，並希望繼續深入了解的A計畫教練名單中，我認為JJ是籃球界最優秀的溝通者之一，就是這樣，他在這方面真的很特別。我認為『NBA總教練經驗』和『NBA經驗』並不是互斥的東西。」
LeBron、AD有參與選帥？ 總經理親自透露
當被問到陣中2名當家球星LeBron James、Anthony Davis是否在選帥過程中親自參與，Rob Pelinka最後則說：「LeBron James非常支持球隊，但選擇不深入參與。Anthony Davis則是選擇全心全意投入，他對今天的結果感到非常興奮，他很高興JJ Redick能夠成為球隊的總教練。」
JJ Redick現年年僅40歲，是個人生涯首次擔任NBA總教練一職，首次擔綱主帥就要執教湖人，勢必是相當大的考驗，新賽季湖人隊的表現想必也會是外界關注焦點。Redick球員生涯15年（2006-2021）曾效力過多支球隊，包含了獨行俠、鵜鶘、76人、快艇、公鹿和魔術等隊，例行賽共出賽940場，場均貢獻12.8分，三分命中率高達41.5%，而生涯1950記三分球，目前則排在歷史第20名。