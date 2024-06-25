畢業季8大手搖飲「買一送一」喝到7月！星巴克「第二杯折100元」

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星巴克6月25日與大家相約上班日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠！幫大家算好，美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；那堤第二杯35元、兩杯共170元，一杯那堤85元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜竟然一杯65元就有，划算喝一波咖啡飲品吧。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌龜記茗品：聯名傲嬌加菲貓！Uber Eats外送「買一送一」
龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌COMEBUY：門市現場、外送Uber Eats都「買一送一」
COMEBUY門市現場和外送都有半價優惠！即日起至6月26日，到COMEBUY現場門市購買蘋果冰茶、鳳梨冰茶「買一送一」，每人每筆最多享買二送二；每日限量100組，數量有限，售完為止。即日起至7月2日，在Uber Eats點購COMEBUY蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂也有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP：19元紅茶最後一天！外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP第一味全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元優惠只到今天！提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。即日起至7月2日，外送Uber Eats大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青都「買一送一」，半價優惠喝到7月。
📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：珍奶買一送一！Uber Eats外送爽喝半價
CoCo都可6月26日本週三好友日，即將迎接HPP鮮鳳梨可樂達「第二杯0元」優惠，只要在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「鮮鳳梨可樂達買一送一」優惠，相當於兩杯只要70元（原價140元）、超狂一杯只要35元、現省70元消暑好划算。而即日起至7月2日，Uber Eats外送爽喝CoCo都可珍珠奶茶、仙草蜜都「買一送一」，半價優惠喝到7月；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌Mr.Wish：Uber Eats限定2款清爽果茶「買一送一」
悶熱的夏天，Mr.Wish鮮果茶專家推出清爽果茶Uber Eats限定優惠，即日起至7月2日，Uber Eats外送大杯荔枝紅茶與鮮粒百香綠「買一送一」，超值優惠爽喝半價了，提醒大家，單筆訂單上限5組，最多買5送5揪團喝起來。
📌樂法：外送Uber Eats「買一送一」
樂法即日起至7月2日，外送Uber Eats林華泰鐵觀音、柳橙鮮綠、蘋果鮮綠都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌青花瓷：Uber Eats外送「買一送一」
青花瓷即日起至7月2日，Uber Eats外送冬瓜蘇蘇、冬瓜椰椰都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。