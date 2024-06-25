勇士還在等Klay Thompson回心轉意！總經理坦言希望他能留在灣區

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根據美媒《ESPN》報導，勇士球團目前與Klay Thompson的續約談判仍陷入僵局，勇士在今年夏天也將面臨許多球隊陣容的決策，包含了老將Chris Paul的合約，以及是否會將年輕球員交易出去，都受到外界矚目。但K湯的合約問題，則是帶來不同層面的情感挑戰。
總經理希望K湯續留 但也稱NBA是生意
而勇士總經理Mike Dunleavy Jr.稍早也接受美媒訪問，談到Klay Thompson如今的情況時，他則說：「我認為保持理性和合理是自己一貫的做事方式，我們目前仍然抱持著希望，但也要看看實際情況。我們還需要在這當中解決一些問題，在Klay的合約談判中，完全排除過去的情感是不可能的，但歸根究底，NBA始終是一門生意。」
「隨著陣中的這些球員年紀逐漸增大，我們必須意識到，也許有一天他們可能將退出爭奪總冠軍的行列。我不認為那一天如今離我們很近，但可能會在某個時候到來。」Mike Dunleavy Jr.如此總結到。
而根據《The Athletic》的勇士隨隊記者Anthony Slater報導，消息人士透露，儘管Klay Thompson和奧蘭多魔術最初對彼此頗感興趣，但雙方目前並未取得進一步的進展。預計之後會有其他薪資空間充裕的球隊，會對K湯感興趣，市場上可能會有一些長期的報價，而市場總是會朝著不可預測的方向發展。
Slater也指出，「Klay Thompson最終最好的報價，可能會比許多人預期的金額和年限都要小，導致一些人推測，這可能會促使他最終與勇士隊，以雙方都能接受的價格重聚。」