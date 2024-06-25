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網酸民眾黨榮星花園集會人稀少　黃國昌：我們沒有提供紅酒煮牛肉

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨團提供）
▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

記者林詠青／台北報導

台灣民眾黨上週六在台北榮星花園發動集會，但有網友大酸現場人少。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（25）日反酸，「我們沒有提供紅酒煮牛肉，連稀飯都沒有」，並強調黨沒有組織動員，但現場還是坐滿自主前來的公民，令人感動。

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民眾黨6月22日傍晚在台北榮星花園發起「反貪腐、護台灣」晚會，黨團主任陳智菡表示，現場坐滿人數至少超過1千人，「我們不會像某些團體，300人喊出上萬人」。她並質疑有特定媒體，在活動開始前故意拍攝空椅照片進行操作。

對於網友大酸民眾黨人氣直落、集會現場人稀少，黨團總召黃國昌則回應，「我跟大家保證，我們沒有提供紅酒煮牛肉，連稀飯都沒有。」他並強調，民眾黨沒有組織動員，當天晚上天氣非常悶熱，但仍有許多公民自主參加，他看了非常感動。

至於國會改革進入釋憲大戰，若總統賴清德在釋憲結果出爐前，拒絕到立法院國情報告該怎麼辦？黃國昌則嘆了一口氣說，「我希望我們還是不要作任何預設」。黃國昌強調，台灣作為一個法治國家，還是一切按照法律規定進行。但他也要提醒賴清德，他在總統競選期間曾經說總統有義務到立法院國情報告，「你所說的每一句話到底算不算數？」

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