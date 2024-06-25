飛紐約2萬7千多元起！韓亞航空推優惠　她用哩程數換機票暴賺60萬

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除了紐約，布萊N也推薦其他韓亞的美國航點優惠價，包含飛洛杉磯含稅來回價2萬5185元、飛舊金山為2萬5344元、飛西雅圖為2萬4981元(回程需在首爾過夜)，而最吸引人的是，票價皆包含兩個託運行李各23公斤。
而鄭家純（雞排妹）也於臉書分享這兩年飛了4趟歐洲線來回商務艙，都是用哩程數換票，以直飛歐洲的商務艙來回機票落在15～16萬台幣來算，她覺得實際省了台幣60萬元的機票錢。
鄭家純分享個人經驗整理出幾點：
1、華航的日本、歐洲線用哩程數兌換商務艙，比長榮容易換很多，但以兌換歐洲線來說，長榮需要的哩程數少一點，華航來回16萬哩，長榮是15萬哩，而且有直飛巴黎。
2、國泰x長榮聯名卡，第一年繳年費可以拿的好幾萬哩程數禮物，第二年換卡就可以再領一次。例如第一年辦悠遊卡功能，第二年改辦一卡通功能，第三年改無交通卡功能，我是這樣拿了三次，不過未來規則如何我不保證。
3、很多人第一年優惠拿完就停卡，中信去年留客人的做法是這樣，第二年在半年內刷滿100萬台幣，加送12萬哩程數。今年不知道會不會再有。
4、海外消費能加速累積哩程數，中信x華航聯名卡9元、國泰x長榮聯名卡10元累積一哩程。長榮有加速累積限額，每年15萬里程數，也就是說海外消費累積到15萬哩程後，哩程累積會改回同國內消費20元一哩累積。而中信華航聯名卡則無上限。
她也建議，如果財力證明辦不了長榮、華航聯名卡年費2萬的卡等，建議可辦匯豐旅人卡，年費8000元，有送4次機場接送。哩程數累積速度和上述兩間差不多，但點數可以轉換成很多間航空公司使用。
另外，小資族想飛長程路線，也有不少機票達人分享「買外站票」方式，指的就是從該航空公司所在國家以外的地點出發，例如華航、長榮跟星宇，若是從台灣以外地點出發的機票，有時候比台灣出發的票便宜許多。
「傑西大叔」也分享過之前他找到搭乘菲律賓航空的機票，從曼谷飛西雅圖再從西雅圖飛回台北，總共僅有1萬3563元台幣，等於若是從台灣出發，只要再另訂一張廉航機票從台灣飛往曼谷即可。不過當初的優惠價格，現在在網上已尋不到。而此站外票的缺點，就是加上轉機時間後等於必須要耗長時間飛行，對於自由工作者來說較適合，每年拿固定休假天數的一般上班族的確就較不適用。