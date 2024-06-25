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飛紐約2萬7千多元起！韓亞航空推優惠　她用哩程數換機票暴賺60萬

▲飛美國東岸機票價竟然有2字頭終於出現，台北飛往美國紐約搭乘韓亞航空，官網優惠票價來回含稅僅2萬8799元，在OTA（網路旅遊平台）上更有最低含稅2萬7千多元。（圖／翻攝「韓亞航空Asiana Airlines Taiwan」臉書）
▲飛美國東岸機票價竟然有2字頭終於出現，台北飛往美國紐約搭乘韓亞航空，官網優惠票價來回含稅僅2萬8799元，在OTA（網路旅遊平台）上更有最低含稅2萬7千多元。（圖／翻攝「韓亞航空Asiana Airlines Taiwan」臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

疫情之後，全球各航空飛往各地的機票居高不下，難以回到疫前之價格，尤其長程航線更是。如今，飛美國東岸機票價竟然有2字頭終於出現，台北飛往美國紐約居然3萬有找！搭乘韓亞航空（Asiana Airlines）從台北飛往紐約(JFK)，在官網上的優惠票價來回含稅價僅2萬8799元，而機票達人布萊N更提到在OTA（網路旅遊平台）上可拿到最低含稅價只要2萬7千多元。另外，鄭家純（雞排妹）也在臉書分享她以信用卡哩程數兌換歐洲商務艙機票的心得，並覺得至少賺了台幣60萬。

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根據臉書粉專「布萊N 機票達人」披露，韓亞航空台北飛紐約竟然有2萬多元的優惠價格，布萊N提到，疫後以來飛紐約機票價格都很高，偶爾才會有中國籍航空或是菲律賓航空出現有2字頭，如今有韓亞航空除了官網的2萬8799元優惠，在OTA（網路旅遊平台）上更有的2萬7千多元的價格。而布萊N更是大力稱讚韓亞的機上餐，尤其韓式燒肉飯，而不少網友也留言稱許那個拌飯的辣醬。

▲搭韓亞航空，現最低只要2萬7千多元就能飛往紐約來回。（圖／翻攝自Pixabay）
▲搭韓亞航空，現最低只要2萬7千多元就能飛往美國東岸來回。（圖／翻攝自Pixabay）
除了紐約，布萊N也推薦其他韓亞的美國航點優惠價，包含飛洛杉磯含稅來回價2萬5185元、飛舊金山為2萬5344元、飛西雅圖為2萬4981元(回程需在首爾過夜)，而最吸引人的是，票價皆包含兩個託運行李各23公斤。

而鄭家純（雞排妹）也於臉書分享這兩年飛了4趟歐洲線來回商務艙，都是用哩程數換票，以直飛歐洲的商務艙來回機票落在15～16萬台幣來算，她覺得實際省了台幣60萬元的機票錢。

鄭家純分享個人經驗整理出幾點：

1、華航的日本、歐洲線用哩程數兌換商務艙，比長榮容易換很多，但以兌換歐洲線來說，長榮需要的哩程數少一點，華航來回16萬哩，長榮是15萬哩，而且有直飛巴黎。

2、國泰x長榮聯名卡，第一年繳年費可以拿的好幾萬哩程數禮物，第二年換卡就可以再領一次。例如第一年辦悠遊卡功能，第二年改辦一卡通功能，第三年改無交通卡功能，我是這樣拿了三次，不過未來規則如何我不保證。

3、很多人第一年優惠拿完就停卡，中信去年留客人的做法是這樣，第二年在半年內刷滿100萬台幣，加送12萬哩程數。今年不知道會不會再有。

4、海外消費能加速累積哩程數，中信x華航聯名卡9元、國泰x長榮聯名卡10元累積一哩程。長榮有加速累積限額，每年15萬里程數，也就是說海外消費累積到15萬哩程後，哩程累積會改回同國內消費20元一哩累積。而中信華航聯名卡則無上限。

她也建議，如果財力證明辦不了長榮、華航聯名卡年費2萬的卡等，建議可辦匯豐旅人卡，年費8000元，有送4次機場接送。哩程數累積速度和上述兩間差不多，但點數可以轉換成很多間航空公司使用。

▲鄭家純（雞排妹）在臉書上分享他以信用卡哩程數，兌換歐洲商務艙機票的心得，她覺得現賺了台幣60多萬元。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲鄭家純（雞排妹）在臉書上分享以信用卡哩程數，兌換歐洲商務艙機票的心得，覺得現賺60多萬元。（圖／翻攝鄭家純臉書）
另外，小資族想飛長程路線，也有不少機票達人分享「買外站票」方式，指的就是從該航空公司所在國家以外的地點出發，例如華航、長榮跟星宇，若是從台灣以外地點出發的機票，有時候比台灣出發的票便宜許多。

「傑西大叔」也分享過之前他找到搭乘菲律賓航空的機票，從曼谷飛西雅圖再從西雅圖飛回台北，總共僅有1萬3563元台幣，等於若是從台灣出發，只要再另訂一張廉航機票從台灣飛往曼谷即可。不過當初的優惠價格，現在在網上已尋不到。而此站外票的缺點，就是加上轉機時間後等於必須要耗長時間飛行，對於自由工作者來說較適合，每年拿固定休假天數的一般上班族的確就較不適用。

▲傑西大叔利用「外站票」方式，曾經看到從曼谷飛紐約再從紐約飛回台灣，只要1萬3千多元優惠價。（圖／傑西大叔提供）
▲傑西大叔利用「外站票」方式，曾經看到從曼谷飛紐約再從紐約飛回台灣，只要1萬3千多元優惠價。（圖／傑西大叔提供）

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