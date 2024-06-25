幽靈水晶「解鎖出道」全員哭了！最萌國中生曝上學狂收情書
最神秘的隱藏女團「幽靈水晶CRYXTAL」今（25）日正式解鎖出道，由團長書蘊率領團員子瑄、芝婷、子秦、蔡菜和昀靚一起出席媒體見面會。見面會上，有少女製作人徐若瑄、未來導師「王子」特地送上影片鼓勵，不只如此，成員的家人也秘密錄製影片，讓全員看了當場淚崩。而她們不只工作忙碌，平時也會兼顧學業，其中年僅14歲「最萌國中生」昀靚還說，有時在學校也會收到情書。
記者朱祖儀／台北報導
幽靈水晶從選秀節目《未來少女》出道，需要觀眾解鎖才能上台表演，她們表示，很感謝粉絲支持募資完成發單曲，讓她們朝夢想更進一步，記者會上她們也大展唱跳功力。一路從選秀節目走到現在，書蘊表示，家人一直是心靈的支柱，默默支持她想做的事情，也沒有對她的工作有任何意見，且比起言語，家人給予的行動比較多，還會在房間裡面放周邊；昀靚也說，家人一直很支持自己，知道她喜歡唱歌跳舞，還會一直看她表演的影片。
不過工作是否會影響課業，昀靚表示，早上還是會去上課，有時候上課會不小心睡著，老師也會貼心把她叫醒，給她很多鼓勵跟包容，台大畢業的經紀人也會教她理化。她也透露，跟同學沒有到很熟，因為都在忙工作，不過同學都對她很好，都會把筆記借給她。
因為幽靈水晶外型亮眼又有名氣，團員中裡面是否有誰桃花特別好？她們表示，因為大家年紀都比較小，平均年齡約20歲，最小的昀靚也才14歲，周遭的人似乎都把她們當小朋友照顧，且還有學生的身分，平常就已經忙不過來了。不過昀靚透露，去學校上課時，偶爾也會收到陌生人給的情書，不過因為完全不認識，加上沒有很想談戀愛，所以最後善意拒絕了。