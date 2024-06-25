回國注意！入境免稅額每人調高到3.5萬元、6/26起正式生效
自從疫情趨緩，台灣出國人數不斷攀升，根據交通部觀光署統計，去（2023）年1到11月出國人數達1074萬人次。出國旅遊總要買些海外戰利品，但攜帶行李物品有每人免稅額新台幣2萬元限制。由於該免稅額也已經有35年未調整，為了反應物價指數升高，財政部關務署將從明（26）日起針對入境旅客攜帶行李物品免稅額度調整至3.5萬元。
記者魏妤庭／台北報導
根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，入境旅客攜帶自用或家用行李物品，除了管制品及菸酒外，每人免稅額上限為新台幣2萬元，也就是說，出國旅遊買的海外戰利品總額只要超過2萬元，就必須要走紅線檯向海關申報，超出部分依照關稅捐課稅才能入境，若未依照規定申報遭攔查後發現，超出免稅額部分就會直接沒入。此外，但有明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，則不適用2萬元免稅額規定。
對於每人免稅額2萬元上限的規定，許多旅客並未真正放在心上，比起免稅額，更在意菸酒能攜帶多少數量，因為實際經驗來說，海關攔查菸酒比例遠比免稅額高出許多。《NOWnews民調》曾在2023年調查，有超過7成民眾對於2萬元免稅額規定根本零認知。
不過，隨著物價不斷攀升，入境每人新台幣2萬元免稅額的規定，為30年前、民國78年訂定，恐怕已與現在情況不符，因此，財政部關務署為此會同賦稅署研議調整幅度，將額度調高到3.5萬元，並於6/26起生效。
有官員指出，調升到3.5萬元主要是參考亞洲鄰近國家的入境免稅額度，包含日本訂定的20萬日圓、韓國規定的800美元。此外，根據主計總處資料，這30年間台灣消費者物價指數漲幅接近7成，因此此次調升至3.5萬元，調幅與物價漲幅大致相同。