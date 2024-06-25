深田詠美演藝事業全毀？欠稅1600萬還做假帳 前會長曝關鍵對話
25歲日本AV女優深田詠美擁有甜美外型和F罩杯傲人身材，卻也因為曾進廠維修，被封為「最強人造人」。深田詠美2月指控前公司未幫她報稅，導致她拖欠8000萬日圓（約新台幣1683萬元），只能努力工作來還清債務，日前事務所前會長吉田健一受訪時，曝光深田詠美的片酬超過1億日幣（約2千萬新台幣），還曬出兩人的對話截圖，反控對方要求事務所做假帳來逃漏稅，再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
台灣AV達人「一劍浣春秋」今（25）日發文指出，深田詠美在欠稅風波爆發時，表示事件元兇就是事務所前會長「吉田健一」，日前吉田健一回應此事，表示深田詠美在出道之前曾是地下偶像，後來以藝名天海こころ（天海心）之名出道，只拍了幾部作品就下海，但她之前所待的地下偶像團體就是為了出道AV而創立。
吉田表示，那是行銷而不是資歷，深田詠美在進廠維修之後，就踏入AV界，接著收到專屬合約，規定每個月12支影片、一年144支，一支影片70 萬日圓（約14萬新台幣），一年的總片酬可以超過1億日幣（約2千萬新台幣），雖然深田詠美一口答應，但很快身體就受不了高強度的工作，於是只好商量更改合約。
吉田強調，他們改以「最後一年」為前題和片商Moodyz簽訂專屬合約，當時的片酬為550萬日圓（111.5萬新台幣），直逼三上悠亞的待遇，然而深田詠美隨後卻狀況百出，瘋狂取消拍攝就算了，還越過事務所，逕自和網紅合作當Youtuber，儘管收入爆表，卻也讓公司十分不開心，但最後還是選擇原諒。
深田詠美會欠稅8千萬，是因為她有3種不同的途徑收錢，分別為私人帳戶、公司為她開的帳戶以及現金，吉田透露，他一開始就和深田詠美說稅要自己報，更出示和「保坂夢莉亜」的對話紀錄，「保坂夢莉亜」為深田詠美的本名，截圖中能看到深田詠美那2個月的收入各為552.5萬日幣（約113萬新台幣），她卻要求事務所登記「100萬日圓（約20萬新台幣）就好」，一劍浣春秋表示，這段對話的殺傷性極高，偽造的可能性不高。