柯震東當導演沒拿獎！改當評審全懂了　北影新導演競賽得獎名單曝

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國新最大獎「最佳影片」由《屋簷下沒有煙硝》奪得，評審團認為本片以出色且風格強烈的視覺語言，加上成熟的技術與細膩的聲音設計，處理了複雜且層次豐富的家庭故事，「透過鬼魅般的氛圍，具象化如影隨行的心魔，創作者野心十足，是難得且獨特的新導演品。」由配樂師彼得．維內代替導演出席領獎，他表示：「感謝評審及電影節的邀請，可惜導演無法出席，相信她會非常開心也榮耀獲得這個大獎。」
「評審團特別獎」則頒給《我心裡的太陽》，評審讚許本片化繁為簡的故事情節，搭配精美的攝影與構圖，細膩呈現人物情感關係，「無論在畫面、角色、節奏上皆設計周全、完整度高，導演身兼剪接、攝影多職，創造出充滿新鮮感的作品，精準而寫意。」《我心裡的太陽》也抱回與中華民國導演協會合作的台灣導演協會推薦獎，評審們認為奧山大史以影像的力量，不須言語，用鏡頭捕捉出角色細微的情感，對這位新導演的未來發展相當期待。此外，《我心裡的太陽》還高票拿下觀眾票選獎，堪稱今晚大贏家。
2024台北電影節即日起至7月6日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。