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柯震東當導演沒拿獎！改當評審全懂了　北影新導演競賽得獎名單曝

▲柯震東（左）將「觀眾票選獎」頒發給奧山大史，今年改當評審的他，也終於明白自己執導的《黑的教育》為什麼沒得獎。（圖／台北電影節）
▲柯震東（左）將「觀眾票選獎」頒發給奧山大史，今年改當評審的他，也終於明白自己執導的《黑的教育》為什麼沒得獎。（圖／台北電影節）

記者黃雅琪／綜合報導

2024第26屆台北電影節今（25）日晚間舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席定井勇二率領4位評審，將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞裔美國導演瑪瑞亞・裘博執導的《屋簷下沒有煙硝》；評審團特別獎則由《我心裡的太陽》奪得，該片同時拿下會外賽台灣導演協會推薦獎與觀眾票選獎。柯震東頒發觀眾票選獎時表示，去年自己以《黑的教育》入圍國新但最終鎩羽而歸，今年成了評審，看完全部入選作品終於了解為什麼沒得獎，因為每部作品真的都很厲害且優秀。

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今年國新評審團由《在車上》國際製作製片定井勇二擔任主席，並集結聖賽巴斯提安影展美國與東亞區域選片人林清心、曾以長片《只要我長大》獲北影百萬首獎的導演陳潔瑤、憑《下半場》獲北影最佳導演的張榮吉及去年以首部導演作品《黑的教育》入選國際新導演競賽的柯震東，共五位影人選出獲獎作品。

▲《屋簷下沒有煙硝》獲得國際新導演競賽最佳影片獎，由評審陳潔瑤（左）及張榮吉（右）共同頒發。（圖／台北電影節）
▲《屋簷下沒有煙硝》獲得國際新導演競賽最佳影片獎，由評審陳潔瑤（左）及張榮吉（右）共同頒發。（圖／台北電影節）
國新最大獎「最佳影片」由《屋簷下沒有煙硝》奪得，評審團認為本片以出色且風格強烈的視覺語言，加上成熟的技術與細膩的聲音設計，處理了複雜且層次豐富的家庭故事，「透過鬼魅般的氛圍，具象化如影隨行的心魔，創作者野心十足，是難得且獨特的新導演品。」由配樂師彼得．維內代替導演出席領獎，他表示：「感謝評審及電影節的邀請，可惜導演無法出席，相信她會非常開心也榮耀獲得這個大獎。」

「評審團特別獎」則頒給《我心裡的太陽》，評審讚許本片化繁為簡的故事情節，搭配精美的攝影與構圖，細膩呈現人物情感關係，「無論在畫面、角色、節奏上皆設計周全、完整度高，導演身兼剪接、攝影多職，創造出充滿新鮮感的作品，精準而寫意。」《我心裡的太陽》也抱回與中華民國導演協會合作的台灣導演協會推薦獎，評審們認為奧山大史以影像的力量，不須言語，用鏡頭捕捉出角色細微的情感，對這位新導演的未來發展相當期待。此外，《我心裡的太陽》還高票拿下觀眾票選獎，堪稱今晚大贏家。

2024台北電影節即日起至7月6日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。

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