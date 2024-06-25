朴宰範胯下18禁視角曝光！加入成人平台「來點不一樣的」粉絲傻眼
韓星朴宰範（正名：朴載範，Jay Park）身材精壯，以唱饒舌為名，他曾是男團2PM隊長，單飛後人氣暴漲，更常在演唱會上脫掉上衣，大放粉絲福利，近日他推出新作品《McNasty》，為了宣傳新歌不擇手段，竟加入成人平台「OnlyFans」，還貼出多張18禁性感照，引發網友正反兩面論戰。
記者吳昕蓓／綜合報導
朴宰範昨（24）日在IG無預警宣布加入成人付費平台「OnlyFans」，內容只有付費會員才看得到，他也大解放，一連上傳多張性感照，其中一張上空照，不但露出結實腹肌，身上更放著紅色女性內衣褲，另一張照片則是從跨下往上拍，挑逗意味濃厚，讓粉絲看得臉紅心跳，立刻引發廣大討論。
朴宰範也在文中寫道：「謝謝大家的支持，大家需要來點有些不一樣的，能夠在這裡（OnlyFans）我很開心」，這組火辣照曝光後，不少粉絲都無法接受，紛紛直呼，「什麼？」、「你在開玩笑嗎？」、「不可能！、」、「等等，你說什麼？」、「太瘋狂了」、「開始搞黃」、「媽呀，這角度沒必要啊哥」、「手機放馬桶裡錄的？」、「有點底線吧…」、「這是什麼莫名其妙的視角」、「是不是要進軍影視業了。」
事實上，朴宰範有《ALL I WANNA DO》、《MOMMAE》、《Like I Do》、《BLUE CHECK》等熱門歌曲，上（5）月才和女團KISS OF LIFE的成員Natty推出歌曲《TAXI BLURR》。一直以來他都是走性感路線，宣傳時不時會使出擦邊球，還經常在演唱會大露精壯身材，因此部分粉絲也對這波宣傳感到不意外。