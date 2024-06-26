33歲戶頭有6000萬！他靠6招存錢授「最強脫貧術」：收入不是重點

三商巧福夯！賣牛肉麵賣到上市　母公司三商餐飲送件申請上市

▲三商巧福母公司三商餐飲去（2023）年12月底以91元登錄興櫃，股價最高來到138元，並於昨（25）日向證交所申請股票上市。（圖／擷取自三商餐飲YT）
▲三商巧福母公司三商餐飲去（2023）年12月底以91元登錄興櫃，股價最高來到138元，並於昨（25）日向證交所申請股票上市。（圖／擷取自三商餐飲YT）

記者許家禎／台北報導

富威電力（6994）及三商餐飲（7705）向證交所申請股票上市，為今年第5家及第6家國內公司（不含創新板）申請股票上市公司。其中，三商餐飲正是三商巧福的母公司，引發網友熱烈關注！三商餐飲實收資本額6.04億元，為三商集團旗下公司，主要為連鎖餐飲經營及相關產品銷售，2023年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三商餐飲是國內餐飲集團，於1983年以三商巧福牛肉麵專賣店起家，堪稱為台灣第一家外食牛肉麵速食連鎖店，多年來更以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業，旗下擁有三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等餐飲品牌，總店數超過41家。

三商餐飲去（2023）年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高來到138元，並於昨（25）日向證交所申請股票上市。

日前，三商餐飲股東常會通過2023年財報及盈餘分派案，決議配息3.2元，將於6月13日除息交易，並完成1席獨董補選，由愛之味董事長陳冠翰當選。展望後市，集團今明2年規畫加速展店，朝2025年底全台門市達500家目標邁進。
 

KKBOX母公司「科科科技」在台掛牌破局！證交所撤銷上市契約

挺過疫情艱困！光禹國際估今年營運可望轉盈　擬2025送件申請上市

全台首例！雲豹能源改列一般板上市　2023全年營收、淨利雙創新高

小股東問南山人壽何時上市？董事長尹崇堯：短期沒有時間表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選