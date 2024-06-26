三商巧福夯！賣牛肉麵賣到上市 母公司三商餐飲送件申請上市
富威電力（6994）及三商餐飲（7705）向證交所申請股票上市，為今年第5家及第6家國內公司（不含創新板）申請股票上市公司。其中，三商餐飲正是三商巧福的母公司，引發網友熱烈關注！三商餐飲實收資本額6.04億元，為三商集團旗下公司，主要為連鎖餐飲經營及相關產品銷售，2023年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。
記者許家禎／台北報導
三商餐飲是國內餐飲集團，於1983年以三商巧福牛肉麵專賣店起家，堪稱為台灣第一家外食牛肉麵速食連鎖店，多年來更以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業，旗下擁有三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等餐飲品牌，總店數超過41家。
三商餐飲去（2023）年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高來到138元，並於昨（25）日向證交所申請股票上市。
日前，三商餐飲股東常會通過2023年財報及盈餘分派案，決議配息3.2元，將於6月13日除息交易，並完成1席獨董補選，由愛之味董事長陳冠翰當選。展望後市，集團今明2年規畫加速展店，朝2025年底全台門市達500家目標邁進。