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選後恩怨難了！台中「兄弟議員」之父批立委黃仁缺德　二審今宣判

▲吳顯森養子吳建德（右三）透過補選遞補台中市議員，市長盧秀燕親自祝賀。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.06.25）
▲吳顯森養子吳建德（右三）透過補選遞補台中市議員，市長盧秀燕親自祝賀。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.06.25）

記者顏幸如／台中報導

台中市唯一的兄弟檔議員吳呈賢、吳建德，父親吳顯森於2022年擔任市議員期間，在臉書貼文指控當時的原住民議員黃仁缺德、背信、詐欺等，遭黃仁提告違反《選罷法》，一審判吳徒刑4個月，緩刑2年。之後黃仁當選立委、吳建德順利補上黃仁的議員缺額，雙方仍未泯恩仇，二審今天審結，法官駁回上訴維持原判。

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原是台中市第5選區（神岡區、大雅區、潭子區）無黨籍市議員的吳顯森，2年前欲將政治生涯交棒下一代，除了兒子吳呈賢參選第5選區，另推派阿美族血統的養子吳建德參選第15選區平地原住民議員，與當時欲尋求連任的黃仁競爭。

一審判決書指出，吳顯森明知沒確實查證黃仁的刑案資料紀錄，在2022年9月18日撰寫文案，交付不知情的吳姓男子在「吳顯森吳呈賢- 潭雅神最用心」臉書粉絲頁，張貼「現任議員黃仁是國民黨提名，但過去所作所為，滿口『仁義道德』，所作所為是『缺德』，黃仁議員過去有『詐欺』、『背信』 」等文字，黃仁得知後提告。

▲黃仁當選立委後，推薦子弟兵吳軍接棒但失敗。（圖／翻攝立委黃仁臉書，2024.06.25）
▲黃仁當選立委後，推薦子弟兵吳軍接棒但失敗。（圖／翻攝立委黃仁臉書，2024.06.25）
法官審理時吳顯森否認犯行，辯稱黃仁確實有被告，競選期間黃仁不斷攻擊他，他一時慌了，把詐欺、背信的不起訴處分書看成起訴書，並不是有心的。法官認為吳顯森身為議員，具有較高影響力，卻沒合理查證，即以斬釘截鐵的語意，恣意散布足以貶損黃仁品行、人格、操守及影響選情的具體事項，已逾越言論自由合理範圍，依違反《公職人員選舉罷免法》散布謠言及傳播不實罪判刑4月，可易科，緩刑2年，褫奪公權1年。全案上訴台中高分院後今天審結，法官駁回上訴，仍維持一審原判。

2年前的市議員選舉，雙方除了大打官司戰，還互控對方蓋大違建，事後吳顯森因違法加蓋5樓隔48間套房出租，遭市府開罰、並花數千萬元進行改善。選舉結果黃仁順利連任、吳呈賢如願接棒、吳建德落選。去年底一審判決正值立委選舉期間，黃仁今年初當選原住民立委後，隨即推派子弟兵吳軍接棒參選，捲土重來、僅28歲的的吳建德則獲立委高金素梅等人全力輔選，吳建德成功遞補後，吳氏兄弟也成為台中市升格以來，第一對同屆問政的兄弟檔議員。

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