台灣第一美胸梓梓出寫真集了！光「局部」就下猛藥 慈妹一看狼嚎
董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，曾經獲選隊內人氣王冠軍，擁有32E「完美水滴型」上圍的她，被封「本土第一美胸」，出道14年的梓梓，近日終於在粉專宣布發行首本個人寫真集，並附上正褪下內衣的「局部」照片，好友慈妹一看到就發出狼嚎：「嗷嗷嗷嗷！」
記者楊穎軒／綜合報導
梓梓表示，寫真集「夢想の赤木晴梓」在她昨（25）日生日這天發售，梓梓分享出寫真的動機，因為非常多梓民（粉絲暱稱）希望她推出寫真集，與別人不同，梓梓從攝影師、服裝、場地、造型、修片，連去背宣傳圖、限量版送的貼紙、包裝等，都不假他人之手，全部自己親手處理。
搶先曝光的作品，梓梓躺在榻榻米上，全身只穿白色蕾絲內衣褲，她伸手拉開一邊肩帶，E罩杯雙峰大方坦露，另一張著米色禮服，背後拉鍊全拉開，大片美背線條一覽無餘，連臀型都若隱若現，相當性感。
梓梓說：「也許有人認為出寫真是花瓶在做的事，但我親力親為這個作品，希望打破大家的想法和印象，另外一方面，對我來說，保持良好身材、狀態，也是一種才華，它並不是件容易的事，每個女生在你看到好看的皮囊後面，都付出了非常多的努力。但這不代表我們沒有腦袋，所以我想要自己完成這件事，它是我的創作，希望你們喜歡。」
貼文一發出，吸引4.6萬人按讚，好友和網友激動留言：「未滿18歲的不能購買的那種」、「衛生紙先一包，鼻血，口水一直流」、「我的媽啊！買爆」、「我真的是要瘋了」、「看了一定受不了」、「一看就是高質感」、「要新台幣支持吧」、「可惡，想看」、「真的太好看了，人心收割機」、「太扯太扯」、「有不買的理由嗎？」