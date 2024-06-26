《新楓之谷》夏季改版！「新副本、3大新手衝等活動」獎勵大放送

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《新楓之谷》夏季改版最大看點為最萌職業天使破壞者將以全新Remaster形象登場，而深獲玩家喜愛的露希妲也將一改作為Boss的邪魅形象，穿上粉藍色洋裝展開「夢中的拉契爾恩」活動，並邀請玩家參加舞會！只要參加活動就能獲得專屬紀念道具「拉契爾恩面具舞會服裝套組」、「夢中的露希妲機器人」，還有全新道具「超越成長的秘藥」，讓Lv.269以下的角色直接無痛升一等。
此外，海外限定的天使破壞者x露希妲世界巡迴演唱會也即將在7月10日至30日閃亮登場！不論是狩獵怪物期間或是在活動地圖的整點，都可以聽到天使破壞者及露希妲精心為玩家們準備的超Q歌曲；參與活動14天後，還可以獲得「天使破壞者X露西妲夢中演唱會椅子」，讓玩家可以記錄並珍藏與偶像的美好回憶。
快還要更快！三大新手升等活動同步開跑，衝等Level Up趁現在！
為了讓新手玩家可以更快速升等，即日起至9月10日可透過「究極燃燒」、「燃燒衝刺班」、「Dreamer零到一百」三大活動快速練等！新手玩家千萬不要錯過這個大好機會！詳細活動內容以官網資訊為主。
🟡究極燃燒
玩家非常熟悉的「究極燃燒」活動再度展開，玩家可以一路享受1+2的升等快感，練一等升三等一路直衝Lv.260等！達到指定等級還可以獲得寵物及裝備等成長型道具。
🟡燃燒衝刺班
夏季改版全新推出的「燃燒衝刺班」，玩家可以跟隨NPC的引導，逐步了解《新楓之谷》的遊戲系統，同時一路獲得獎勵，輕鬆奔向Lv.200等！
🟡Dreamer零到一百
玩家透過選擇遊戲角色進入專屬活動地圖，狩獵怪物獲得大量經驗值，火速飆到Lv.100等，超級過癮！
全新副本「史詩副本：高山」，變身帥氣太陽神狂拿經驗值！
配合改版，專為高等玩家打造的全新副本「史詩副本：高山」即日起登場！Lv.260等以上玩家方可進入副本，狩獵怪物累積能量後將變身為太陽神米特拉，將所有怪物一擊打倒！完成關卡後更能獲得大量經驗值、楓之谷硬幣，以及六轉必備素材「靈魂艾爾達碎片」，高等玩家絕對不能錯過！
超狂免費獎勵週週送！誠意爆表的大禮包只在夏季改版！
為了應援天使破壞者和露希妲的演出，官方也特地為所有玩家準備「泰里優惠券」，只要在遊戲商城內輸入序號[TERRYDREAM]即可領取超豐盛的虛寶道具，包括玩家超愛的P寵「小泰里寵物組合包」x1、六轉必備素材「靈魂艾爾達碎片交換券」x300、「靈魂艾爾達交換券」x10、升等神器「終極成長的秘藥」x20、「選擇型欄位8格擴充券」x20，以及「選擇符文交換券」x1等（可選擇兌換「選擇祕法符文交換券」x500或「選擇真實符文交換券」x100），歡迎玩家立刻進入遊戲領取！
此外，官方也加碼推出「週週登入送」活動，凡是在6月26日前創立的遊戲角色，每周登入即可以天使破壞者角色領取獎勵！活動期間為即日起至7月30日，每周都有不同獎勵可以領取，活動首週（6/26-7/2）將發放「小愛斯卡達寵物套組」，其他獎勵內容還請玩家敬請期待！