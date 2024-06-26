溫室氣體減量可望達標？環境部長彭啟明：有段差距應盡快發展綠能
環境部昨（25）日公布最新國家溫室氣體排放清冊，2022年淨溫室氣體排放量，較2021年下降4%，但能源部門碳排放量相比基準年2005年不減反增6.25%。環境部長彭啟明坦言，距離2025年10%、2030年23到25%的減量目標仍有一段差距，若能盡快發展綠能，找到新科技支持，仍有機會達到預定的減量目標。
記者魏妤庭／台北報導
根據最新國家溫室氣體排放清冊指出，我國歷年總溫室氣體排放量中，自2007年出現峰值逐年下降到2020年，直至2021年因為疫情趨緩經濟復甦，帶動用電成長，使得溫室氣體排放量呈現單一年度上升情況。雖然2022年排放量下降，但能源部門2022年碳排放量為2.7億萬公噸，較基準年2005年的2.67億公噸，增加6.25%，運輸部門在2022年碳排量3.47億公噸，也較2021年的3.39億公噸略增971公噸。
彭啟明今日表示，新冠疫情期間，台灣經濟成長率比其他國家好，碳排也相對增加。國內淨零碳排驅動力還沒完全展開，包含風力設備施工受到疫情影響延遲，按照目前能源路徑，暫時看不到有效方法，並坦言要在2025年達到10%、2030年達到23%到25%的減量目標，仍有一段差距。目前當務之急是大力發展綠能，並找到新減排科技，例如氫能等，仍有機會達成預定的減量目標。
彭啟明表示，核三廠即將除役，勢必影響我國能源結構，身為環境部長必須遵守「環境基本法」的非核家園目標，但對未來國家政策的改變都會尊重，是否使用核能也要有全民共識，核廢料也要能被安全處理。