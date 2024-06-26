特企／新光銀行力挺中小企業　榮獲績優銀行雙獎肯定

金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）(25)日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」表揚典禮，新光金控子公司新光銀行榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」雙獎殊榮，由新光銀行總經理李正國代表接受金管會主委彭金隆頒獎表揚。
李正國總經理表示：新光銀行重視企業金融業務，著重中小企業客群服務之經營宗旨，長期以來秉持在地經營的精神，自5月2日起，全行達56家全功能分行，提供中小企業在地金融服務，深耕與中小企業的夥伴關係，協助國內中小企業取得經營資金，以創造與中小企業雙贏契機。對於此次獲獎，金管會提供獎勵措施，包括１家簡易型分行可申請變更為一般分行，以及１家分支機構行可跨縣市遷入臺北市、新北市或高雄市，對新光銀行有正面實質助益。
中小企業授信為113年業務發展重點之一，考量在地化經營特性，提升既有客戶經營效率及服務品質，陸續增設全功能分行，目前全功能分行家數為56家，持續評估新增全功能分行，以利開拓鄰近區域的中小企業客群，其次，善用中小企業信保基金工具，招攬多元產業的優質客戶，分散產業及單一客戶集中度，並建構完整的企金產品線服務，增加應收帳款、貿易融資等業務往來機會，提升中小企業及貿易融資客群，同時，為了確保企金放款品質，已在中南部設立駐區審查，有效控管授信風險。
放眼未來，新光銀行持續配合國家重點政策及產業發展需要，協助國內中小企業低碳智慧化轉型，以及與六大核心戰略產業建立長期夥伴關係，與中小企業共同邁向永續經營。