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千葉火鍋勁敵出手了！老饕改吃「這間」跌破眼鏡：499元水準太高

▲台北知名觀光景點西門町新開幕一家「新大戈壁蒙古烤肉」，最低價位只要499元就能吃到飽，引起老饕熱議。（圖/Google評論）
▲台北知名觀光景點西門町新開幕一家「新大戈壁蒙古烤肉」，最低價位只要499元就能吃到飽，引起老饕熱議。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人一年四季都非常要吃火鍋，即便面對夏天高溫，火鍋店在用餐時段還是高朋滿座！然而近幾年複合式的火鍋店品牌眾多，以平價火鍋吃到飽來說，「千葉火鍋」、「涮乃葉」一直都是大家的口袋名單。然而，近日台北知名觀光景點西門町新開幕一家「新大戈壁蒙古烤肉」，最低價位只要499元就能吃到飽，不僅有火鍋+buffet之外，招牌蒙古烤肉都是吃到飽，讓不少已經朝聖的老饕都大讚「CP值高到跌破眼鏡。」

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近日有許多老饕在臉書社團「大胃王buffet吃到飽包肥美食情報」分享「西門新開的新大戈壁蒙古烤肉真的CP值太高了....可以吃鍋又可以吃buffet，還有蒙古烤肉吃到飽，499的價位水準真的很佛」、「新大戈壁蒙古烤肉試營運第一天就衝去吃，隔壁剛好就是千葉火鍋，相比之下，新大戈壁選擇更多，價格更便宜，吃鍋吃烤肉都沒問題，非常推薦。

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▲位於西門町星聚點舊址的商業大樓，新開了一家「新大戈壁蒙古烤肉」，最低價位499元就能享用火鍋、buffet以及蒙古烤肉吃到飽。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「平日去吃只要550，CP值已經超越很多平價火鍋吃到飽，一定會回訪」、「剛開幕，店內用餐環境超寬敞很驚艷！buffet跟火鍋都是吃到飽，蒙古烤肉還有多安格斯牛，誠意十足」、「CP值真的跌破眼鏡，499元這個品質以後應該是一位難求」、「看了都流口水了，吃過總店還沒吃過西門店，改天一定要去朝聖。」

老字號「蒙古烤肉」插旗西門戰場！菜色升級最低499元開吃

事實上，這間「大戈壁蒙古烤肉」只要是台北人應該都知道，其原本的總店位於中山區松江路上，每到用餐時段都高朋滿座，然而這回正式插旗台北觀光一級戰區「西門町」，不僅菜色升級、空間更為寬敞之外，還新命名為「新大戈壁蒙古烤肉」，已經從6月20日開始試營運。

值得一提的是，這次全新的店面就位於以前「西門星聚點」的大世界商業大樓，佔地廣闊，全店有高達400個座位，不僅保留總店的蒙古烤肉、鴛鴦火鍋之外，自助吧菜色還多了水煮牛、酸菜魚，甚至連肉類也加碼「安格斯牛」，湯底也多了新店才有的「壽喜燒鍋」，最低只要499元就能開吃，CP值沒有極限，也將為西門町又帶來一波商機。

▲大戈壁提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽399元。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）
▲新大戈壁蒙古烤肉插旗西門町，已經從6月20日開始營運，最低價可以用499元吃到火鍋、buffet、蒙古烤肉吃到飽。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）
大戈壁蒙古烤肉開箱！比拼同性質千葉火鍋CP值

《NOWnews》記者雖然還未朝聖西門町剛開的「新大戈壁蒙古烤肉」，不過也曾到「松江路總店」用餐過，當時平日晚餐一個人只要459元，在buffet以及火鍋的部分表現都是中規中矩，而蒙古烤肉自己夾肉調配醬料，搭配師傅純熟的技巧，好吃程度自然不在話下，唯一令記者印象深刻的就是其「珍珠奶茶」非常好喝，如果有去大戈壁蒙古烤肉用餐的民眾，不妨可以嚐鮮看看。

而仔細比對餐廳類型，發現「大戈壁蒙古烤肉」與「千葉火鍋」的性質最為接近，都是火鍋搭配buffet，唯獨千葉火鍋的火鍋料選擇更多，也有其他日式壽司可選擇，價位最低一人是549元；而大戈壁則是有蒙古烤肉可以享用，價位最低一人499元，兩家的buffet水平相當，特色各有千秋。如今西門町「新大戈壁蒙古烤肉」與「千葉火鍋」兩機相距不遠，哪家會成為西門町平價火鍋霸主，未來生意如何變化還有待觀察。

▲（圖/Google評價）
▲不少老饕已經朝聖西門「新大戈壁蒙古烤肉」，buffet菜色大升級以外，還能享用鴛鴦火鍋以及現炒蒙古烤肉，CP值超級高！（圖/Google評價）
🟡新大戈壁蒙古烤肉
📍地址：台北市萬華區成都路81號4樓（西門町星聚點舊址大樓）
📍電話：02-2311-5656

📍午餐用餐時段（16：30以前入場）
費用：平日成人499元/兒童300元；假日成人579元/兒童350元

📍晚餐用餐時段（16：31以後入場）
費用：平日成人539元/兒童300元；假日成人579元/兒童350元

根據官方說明，身高110cm以下免費；110cm至140cm，平日300元、假日350元；140cm以上依照成人計算，以上價格需加收10%服務費。


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