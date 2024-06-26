千葉火鍋勁敵出手了！老饕改吃「這間」跌破眼鏡：499元水準太高

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「平日去吃只要550，CP值已經超越很多平價火鍋吃到飽，一定會回訪」、「剛開幕，店內用餐環境超寬敞很驚艷！buffet跟火鍋都是吃到飽，蒙古烤肉還有多安格斯牛，誠意十足」、「CP值真的跌破眼鏡，499元這個品質以後應該是一位難求」、「看了都流口水了，吃過總店還沒吃過西門店，改天一定要去朝聖。」
老字號「蒙古烤肉」插旗西門戰場！菜色升級最低499元開吃
事實上，這間「大戈壁蒙古烤肉」只要是台北人應該都知道，其原本的總店位於中山區松江路上，每到用餐時段都高朋滿座，然而這回正式插旗台北觀光一級戰區「西門町」，不僅菜色升級、空間更為寬敞之外，還新命名為「新大戈壁蒙古烤肉」，已經從6月20日開始試營運。
值得一提的是，這次全新的店面就位於以前「西門星聚點」的大世界商業大樓，佔地廣闊，全店有高達400個座位，不僅保留總店的蒙古烤肉、鴛鴦火鍋之外，自助吧菜色還多了水煮牛、酸菜魚，甚至連肉類也加碼「安格斯牛」，湯底也多了新店才有的「壽喜燒鍋」，最低只要499元就能開吃，CP值沒有極限，也將為西門町又帶來一波商機。
大戈壁蒙古烤肉開箱！比拼同性質千葉火鍋CP值
《NOWnews》記者雖然還未朝聖西門町剛開的「新大戈壁蒙古烤肉」，不過也曾到「松江路總店」用餐過，當時平日晚餐一個人只要459元，在buffet以及火鍋的部分表現都是中規中矩，而蒙古烤肉自己夾肉調配醬料，搭配師傅純熟的技巧，好吃程度自然不在話下，唯一令記者印象深刻的就是其「珍珠奶茶」非常好喝，如果有去大戈壁蒙古烤肉用餐的民眾，不妨可以嚐鮮看看。
而仔細比對餐廳類型，發現「大戈壁蒙古烤肉」與「千葉火鍋」的性質最為接近，都是火鍋搭配buffet，唯獨千葉火鍋的火鍋料選擇更多，也有其他日式壽司可選擇，價位最低一人是549元；而大戈壁則是有蒙古烤肉可以享用，價位最低一人499元，兩家的buffet水平相當，特色各有千秋。如今西門町「新大戈壁蒙古烤肉」與「千葉火鍋」兩機相距不遠，哪家會成為西門町平價火鍋霸主，未來生意如何變化還有待觀察。
🟡新大戈壁蒙古烤肉
📍地址：台北市萬華區成都路81號4樓（西門町星聚點舊址大樓）
📍電話：02-2311-5656
📍午餐用餐時段（16：30以前入場）
費用：平日成人499元/兒童300元；假日成人579元/兒童350元
📍晚餐用餐時段（16：31以後入場）
費用：平日成人539元/兒童300元；假日成人579元/兒童350元
根據官方說明，身高110cm以下免費；110cm至140cm，平日300元、假日350元；140cm以上依照成人計算，以上價格需加收10%服務費。