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2024青年模擬質詢座談會登場　綠委：持續爭取「青年基本法」上路

▲台灣青年民主協會，今日召開首場「2024青年模擬質詢座談會」。（圖／青民協提供）
▲台灣青年民主協會，今日召開首場「2024青年模擬質詢座談會」。（圖／青民協提供）

記者林則澄／台北報導

關注公共議題不僅限於特定世代，台灣青年民主協會今（26日）舉辦首場「2024青年模擬質詢座談會」，邀請民進黨立委擔任被質詢人，蒐集青年意見。另外與會立委除了承諾持續爭取青少年、弱勢兒少權益，也將持續推動《青年基本法》盡快上路。

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青民協今日召開「2024青年模擬質詢座談會」，民進黨立委范雲、林月琴、陳培瑜、吳思瑤出席擔任備質詢人、與會青年擔任質詢人提出自身看法。立委范雲認為，青年意見主流化可以成為政府主要落實觀點，期待未來各個部會都有青年專家進入，她在上月大學宿舍公聽會邀請青民協、台灣學生聯合會、和其他學生團體參加，收集青年觀點，未來也會持續推動《青年基本法》，透過此法保障青年的各種權利，落實世代正義。

林月琴指出，將會持續針對青少年、弱勢兒少權益進行爭取，對於社福預算分配問題，最怕青少年群體被排擠，在本會期已對《青年基本法》、《學生輔導法》提出制定與修訂法案。另外也針對少年矯正議題進行質詢。近期也會針對兒童及少年權益保障法進行修正研議，提及由於兒少權法是在 2011 年制定，兒童福利公約是在 2014 年國內法化，有部分的條文是不符合兒童福利公約的，將研議修正。

陳培瑜分享，過去擔任幕僚職位到現在擔任立委後身份的轉換，讓她有不同想法，尤其是有資源的人如何看待關注議題，也時常以「如果自己是自己的幕僚」會如何提供意見，時常在青年對話，得到新的想法，並且花費許多時間關注邊緣議題、邊緣群體、兒少與老師，了解到如何跟其他有資源的人進行對話，進行細緻的討論與政策推進非常重要。

吳思瑤透過影片分享《青年基本法》的制定，認同其是重中之重，將會持續和教育部對話，並且強調目前的主責機關教育部、各部會要有照顧青年的思維，所以從青年就學、就業、創業和心理健康有了新的突破，像是租房補貼、新宿舍運動，讓學生能安心居住，而且也有43所大學提供心理調適假，教育部也將相關規定延伸至高中以下。

另外青民協提到，《青年基本法》的5大訴求包括「青年身份法制化」、「各縣市成立青年專責機關」、「政府定期公布青年政策白皮書」、「政府定期召開青年國是會議」、「各級政府青年參與機制法制化」，明確保障青年參政權利、穩定的表意管道、提供政策法源依據，成立專責機關主責青年事務。

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