川普勝選對全球有何意義？《BBC》專文分析：拒絕表態對中國態度

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對於以色列政策，川普在任期間公開支持以色列及其右翼政府，承認耶路撒冷為以色列首都，並促成了多個阿拉伯國家與以色列關係正常化的協議；拜登維持了美國對以色列的支持，但在一些政策上與川普不同，例如恢復對巴勒斯坦的援助。
此外，川普也曾多次威脅如果其他北約成員國未達到國防支出目標，美國將退出北約，競選網站更稱他將「從根本上重新評估」北約的宗旨和使命，相較之下拜登則多次強調美國對北約的承諾，並重申北約的重要性。
至於對中國的態度，川普在任內開啟了與中國的貿易戰，並建議對中國商品徵收新關稅，拜登同樣延續了對中強硬態度，而隨著南海和台灣緊張局勢加劇，川普陣營內有部分人士希望美國的安全政策能更加關注中國，《BBC》稱「川普拒絕透露他將採取什麼行動」，但也提及2016年大選獲勝後接受了台灣總統的賀電，打破了美國數十年來不與台灣有官方聯繫的政策，引發中國不滿，至於現任總統拜登則被稱為「迄今為止最明確表示美國將保衛台灣的領導人」。
國內的移民政策方面，拜登執政期間承諾在移民問題上採取更加「人道」的政策，並暫停或取消了川普時代的幾項邊境政策，川普則誓言如果當選，將推行美國歷史上最大規模的國內驅逐行動，終止非法移民子女的出生公民權，並向墨西哥販毒集團宣戰。
至於美國的氣候變遷與能源政策方面，川普執政時就已經讓美國退出了《巴黎協定》，這次更承諾會撤銷拜登提出的汽車尾氣排放法規、削減對風力發電的補貼，採取「鑽吧，寶貝，鑽吧」（Drill, Baby, Drill）的政策，透過降低對石油、天然氣和煤炭生產商的稅收，提供更便宜的能源；拜登政府則重新帶領美國加入《巴黎協定》，並且通過《降低通膨法案》向清潔能源和氣候倡議投入了大量資金。