大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐　差點忘記踩壘包搞烏龍

呂詠臻再見投手犯規！味全2：3富邦　衛冕軍6連敗結束上半季

▲味全龍投手呂詠臻再見投手犯規，龍隊2：3不敵富邦悍將，以6連敗結束上半季。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲味全龍投手呂詠臻再見投手犯規，龍隊2：3不敵富邦悍將，以6連敗結束上半季。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者路皓惟/綜合報導

中職富邦悍將今（26）日新莊主場對上味全龍，兩隊形成投手戰，儘管龍隊在9局上一度領先，但富邦悍將9局下硬是追平比數，並在延長賽10局下，靠著龍隊投手呂詠臻的再見投手犯規，終場富邦以3：2擊敗味全，讓衛冕軍味全龍以6連敗結束上半季。

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此戰雙方形成投手戰，4局下王念好擊出安打後， 戴培峰擊出二壘安打，帶有1分打點，幫助富邦先馳得點。富邦悍將的洋投羅戈前5局投出15上15下，沒有讓味全打者站上壘包，但6局上對張祐銘丟出四壞保送後，蔣少宏犧牲觸擊送跑者攻佔二壘， 張祐嘉適時安打追平比數。

味全龍洋投伍鐸先發6局僅失1分，有效壓制富邦打線，9局上味全攻下超前分，但陳冠偉後援砸鍋，陳真把握得點圈機會，擊出中外野落地安打，送回三壘王勝偉，雙方9局打完戰成2：2平手，比賽進入延長賽。

延長10局龍隊未能在突破僵局制中得分，反倒給了富邦悍將贏球機會，並在10局下靠著龍隊後援呂詠臻投手犯規拿下本場勝利。

魔神樂7局失1分好投　樂天桃猿2：１中信兄弟

另一場在台中洲際棒球場進行的樂天桃猿與中信兄弟之戰，樂天逃靠著朱育賢、林立在前2局先後安打攻下2分，加上魔神繳出7局失1分優質先發，投出3次三振，全場唯一失分是3局下被陳俊秀擊出全壘打，終場樂天桃猿以2：1擊退中信兄弟。

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