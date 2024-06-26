呂詠臻再見投手犯規！味全2：3富邦 衛冕軍6連敗結束上半季
中職富邦悍將今（26）日新莊主場對上味全龍，兩隊形成投手戰，儘管龍隊在9局上一度領先，但富邦悍將9局下硬是追平比數，並在延長賽10局下，靠著龍隊投手呂詠臻的再見投手犯規，終場富邦以3：2擊敗味全，讓衛冕軍味全龍以6連敗結束上半季。
記者路皓惟/綜合報導
此戰雙方形成投手戰，4局下王念好擊出安打後， 戴培峰擊出二壘安打，帶有1分打點，幫助富邦先馳得點。富邦悍將的洋投羅戈前5局投出15上15下，沒有讓味全打者站上壘包，但6局上對張祐銘丟出四壞保送後，蔣少宏犧牲觸擊送跑者攻佔二壘， 張祐嘉適時安打追平比數。
味全龍洋投伍鐸先發6局僅失1分，有效壓制富邦打線，9局上味全攻下超前分，但陳冠偉後援砸鍋，陳真把握得點圈機會，擊出中外野落地安打，送回三壘王勝偉，雙方9局打完戰成2：2平手，比賽進入延長賽。
延長10局龍隊未能在突破僵局制中得分，反倒給了富邦悍將贏球機會，並在10局下靠著龍隊後援呂詠臻投手犯規拿下本場勝利。
魔神樂7局失1分好投 樂天桃猿2：１中信兄弟
另一場在台中洲際棒球場進行的樂天桃猿與中信兄弟之戰，樂天逃靠著朱育賢、林立在前2局先後安打攻下2分，加上魔神繳出7局失1分優質先發，投出3次三振，全場唯一失分是3局下被陳俊秀擊出全壘打，終場樂天桃猿以2：1擊退中信兄弟。