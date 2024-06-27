謝和弦和前妻官司成考題！火大嗆「我有得罪你嗎」出題老師回應了
藝人謝和弦與第二任妻子陳緗妮（莉婭），過去遭前妻Keanna（戴一軒）提告侵害配偶權，法院判賠償120萬元，夫妻倆上個月連本帶利付了134萬餘元結清。沒想到，兩人的官司糾紛竟成了高中考題，還將夫妻倆的本名原封不動的寫上去，讓謝和弦不滿開嗆：「那個新店高中的公民老師，我有得罪你嗎？」釣出老師在底下回應出題原意並道歉了。
記者薛羽彤／綜合報導
謝和弦昨（26）日在臉書上發文表示，「那個新店高中的公民老師，我有得罪你嗎？你怎麼不寫戴女偷偷約炮暈船人設崩塌，感恩哈們。」從照片中可見，謝和弦和老婆陳緗妮與Keanna的官司糾紛成了高中考題，還描述兩人用「育兒寶貝袋」裝錢，稱他有嘲諷意味，讓謝和弦不滿開嗆，陳緗妮也在底下留言「我比較好奇上升到教育層面，老師的訂正與解題，滿好奇老師會怎麼解釋。」
而謝和弦貼文果真釣出出題老師回應，老師列出4點回應，表示題目只是要強調「民事賠償」並澄清此事不是犯罪、從法規連結到課本除罪化的概念；老師也向謝和弦道歉，承諾未來不會再出現這種負面新聞的題目。
對於謝和弦負面行徑成了考題，還沒有任何化名，網友們紛紛表示，「這真的就很扯了，連名字用諧音都不會，直接指名道姓，這什麼老師」、「躺著也中槍」、「新店高中酸民老師」、「不愧是我們扣哥，這都能被當成題目」、「這老師好欠揍」、「不用修飾一下 ？直接本名？小和弦或謝小明？」、「指名道姓，可以告？」