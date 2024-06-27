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台北美食｜大橋頭延三夜市美食推薦
老牌張豬腳飯
網友評選台北美食最強豬腳飯第一名的老牌張豬腳飯，還曾被康熙來了、明星大跟班與邰哥大力推薦過，是眾多饕客的口袋名單。嚴選使用台灣在地新鮮豬肉，滷到豬皮散發出油亮光澤，瘦肉部份入味不乾柴，腿庫肉是最受歡迎的部位，其他還有蹄膀、中腿、中段和腳蹄，老闆在分切蹄膀時，會順便將多餘的肥油切除，吃起來不會過份油膩。用餐時間總是大排長龍，有一些部位太晚來可是會吃不到。
店家地址：台北市大同區民族西路296號
連絡電話：02-2597-2519
營業時間：11:00–20:30（週日、一公休）
相關連結：老牌張豬腳
黃記大腸煎
大橋頭黃記大腸煎是在延三夜市飄香40年的老字號攤位，每天一開攤就開始排隊，有不少媒體都曾經推薦過。簡單販賣四種餐點，大腸煎、燒雞腿、香腸及魚丸湯，手工糯米腸蒸熟再泡入油鍋裡，以小火低溫油炸，配上醬油膏、甜米醬、小黃瓜，內餡有油蔥和蝦米沒有包花生，外皮香脆、米粒軟Q，配上香腸，一整套更過癮，還有燒雞腿也超好吃喔～
店家地址：台北市大同區延平北路三段4號前
連絡電話：0928-885-639
營業時間：17:00-23:30（週二、三公休）
相關連結：延三大腸煎
灶頂 原汁排骨湯高麗菜飯
連續5年榮獲必比登推薦，延三夜市的灶頂 原汁排骨湯高麗菜飯，用簡單的古早味打動食客的心。味道清淡爽口的高麗菜飯，有高麗菜、紅蘿蔔絲，還加了點油蔥；湯頭清甜的原汁排骨湯，燉得軟爛的大塊排骨和蘿蔔，沒有過多的調味，全是天然食材熬出的精華，喝不夠老闆還會大方幫你免費續湯。用小學課桌椅做出用餐區，從餐點到環境都是濃濃的懷舊氛圍。
店家地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號
連絡電話：0983-646-688
營業時間：10：00–20：00
台北橋頭筒仔米糕
台北橋頭筒仔米糕接近大橋頭捷運站，是很多在地人的深夜食堂。米糕分為赤肉（瘦肉）和滷肉（肥肉），赤肉米糕有一小片魯蛋和一小片肉，滷肉米糕則是有一塊肥肉，多了鹹香及油脂的滑順。米粒蒸到軟Ｑ帶點黏性，加點甜辣醬或辣椒，更加濕潤口感更好。建議多點一顆滷蛋和一碗豬血湯，完美的宵夜套餐滿足你的胃。
店家地址：台北市大同區延平北路三段22-5號
營業時間：01:00~12:00（週四公休）
台北橋頭魯肉飯
總是大排長龍的台北橋頭魯肉飯，主要餐點有刈包、魯肉飯、控肉飯、四神湯、綜合湯，比起魯肉飯其實他們更加出名的是刈包和四神湯，常有客人一次就買10幾20個刈包。蒸的白胖的刈包，夾入肥瘦適中的控肉，入口即化鹹度剛剛好，撒上花生粉、酸菜再加入香菜提味，趁熱咬下真是太好吃了，超好喝的四神湯一定要來一碗，食材新鮮湯頭濃郁，超讚！！
店家地址：台北市大同區延平北路三段24號
連絡電話：0921-358-873
營業時間：18：15–23：00（週二、三公休）
林記牛肉麵
延三夜市裡的人氣紅燒牛肉麵，不只用料實在，價格還超級親民，林記牛肉麵每到用餐時間總是大排長龍，想吃到美味是需要一點點等待的。菜單提供牛肉麵、半筋半肉麵、半肚半肉麵、各式小菜等餐點，牛肉用的是肋條部位，煮的軟爛度適中，而且老闆給料很大方，滿滿一大碗，CP值很高，是不少在地人的私藏店家。
店家地址：台北市延平北路三段26號
連絡電話：02-2595-2393
營業時間：11:00–14:30/17:00–02:00（週日公休）
相關連結：延三夜市林記牛肉麵
大橋頭延三蒸餃
號稱延三鼎泰豐的大橋頭延三蒸餃，好吃到連許多日本遊客都特地前來朝聖，平日就人潮滿滿。堅持現包現蒸，使用黑豬的後腿肉和大量青蔥，內餡豬肉鮮甜不油、青蔥香氣濃郁，除了特殊的三角造型，皮薄還帶有韌性，蒸熟後，皮薄到連裡面的內餡都看的見。剛蒸熟的蒸餃，搭配店家自製的辣椒醬，一口咬下滿滿湯汁，這感覺也太幸福了吧！！
店家地址：台北市大同區延平北路三段37號騎樓
連絡電話：0925-810-228
營業時間：17:30–23:00（週日、一公休）
相關連結：大橋頭延三夜市”現做蒸餃“
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原文出處 : ReadyGo 台北美食｜超低調的大橋頭延三夜市美食推薦，挖掘經典美食老字號，台北人的深夜食堂好去處！
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