短今遭諷「當啦啦隊不夠年輕」！本人怒嗆反擊 籃籃秒送暖安慰
近年來球場邊的啦啦隊比球員話題更多，網友都笑稱「進場看啦啦隊送球賽。」32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）憑著姣好的外貌和完美比例的體態，獲得許多粉絲的喜愛與支持，近日有酸民到她的臉書上留言「能不能有年輕的啦啦隊呢？」惹怒短今現身回嗆「不要愛看又愛酸！」
記者薛羽彤／綜合報導
有網友跑到短今的臉書貼文下留言，「能不能有年輕的啦啦隊呢？」竟釣出短今本人回應，「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」對方又繼續回覆自己不愛看也沒有追蹤，「是大數據推播出現的，我也非常無奈。」短今則表示「你可以選擇封鎖我的粉絲團，就不會看到我的相關訊息囉！」
事後她將貼文轉發到Threads上抒發心情，「說實在的，年齡不是我能決定的，至少我對於這份工作的熱情不會少，如果你愛看年輕的啦啦隊，去看其他人就好，不需要特別留言告訴我」，語氣中充滿無奈令粉絲好心疼。同為啦啦隊女孩籃籃也在底下留言鼓勵「你每次工作都超級認真！」不到一天時間短今已將文章刪除。
短今日前登上節目《小姐不熙娣》與後輩進行PK，她當場使出大絕招「一字馬」，跳起來張開腿後直接大力撞上地板，展現不服輸的個性，卻痛到落淚，連一旁的主持人小S跟派翠克看了都嚇一跳。短今在節目中痛到當場哭出來，邊哭邊說：「我剛剛一個被氣到，我想說要劈腿，但我沒有拉筋，現在就是下面很痛。」真實不做作的反應也令她圈粉無數。