《超人回來了》三胞胎暴風長高！13歲身高直逼185cm爸爸 近況曝
南韓綜藝節目《超人回來了》從2013年開播後，紀錄了多組演藝人員們私下育兒的日常，獲得許多觀眾的喜愛，節目播出時總會吸引大批觀眾觀看。其中參與節目後爆紅的「三胞胎」大韓、民國、萬歲，最近登上韓國綜藝節目，讓觀眾看見他們三人暴風式成長的模樣，大票粉絲都震驚直言：「居然長這麼大了！」吸引大批網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
近日在微博上有博主曬出一段《超人回來了》三胞胎上綜藝節目的片段，從影片中可以看到三胞胎都已經長大許多，三個人皆繫上領帶穿著藍色襯衫，下半身搭配卡其長褲，頂著各具特色的髮型出場。主持人劉在錫跟曹世鎬看到他們進場後，也開心的和他們打招呼，不過引起大家注意的是，目前13歲的三胞胎身高都已經逼近站在他們身後有185公分的藝人老爸宋一國，三胞胎看起來都成熟了不少。
許多網友看到三胞胎現身錄製綜藝節目的影片後，都紛紛留言表示：「哇好高啊！民國最帥」、「還是小時候可愛，現在長大了都沒有萌萌的感覺了」、「身高可能遺傳到爸爸，都好高」、「他們的臉還是小孩臉呀，只是身體看起來好大」、「爸爸到底給他們吃啥了，居然長這麼高，我也想給我小孩吃」、「看來我真的老了，我看著他們長大的」、「他們長這麼大了！我卻還單著」、「感覺他們只是身體變大了。」也有網友發現小孩長大了但爸爸似乎都沒變，「爸爸居然還跟以前一樣年輕。」
此外，三胞胎的爸爸宋一國（송일국）是一名韓國男演員，因為他的生日在10月1日，那天剛好是韓國的「國軍日」，所以他被取名為一國，加上姓名發音的關係，被粉絲取名為「1958」（一國歐巴）。