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具荷拉過世家中竟遭竊！嫌犯「AI高清照曝光」專家指：疑受人指使

▲具荷拉過世後家中保險櫃被偷，近日嫌犯高清照透過AI還原，專家點出其特徵，認為有可能受人指使。（圖／具荷拉IG）
▲具荷拉過世後家中保險櫃被偷，近日嫌犯高清照透過AI還原，專家點出其特徵，認為有可能受人指使。（圖／具荷拉IG）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓女星具荷拉在2019年11月在家中輕生，得年28歲。而她去世之後家中保險櫃竟被偷走，至今還沒找到嫌犯，韓國節目《想知道真相》日前用AI拉高監視器畫質，曝光當年嫌犯樣貌，昨（26）日嫌犯的高畫質照片在網路上流傳，偵查專家也點出嫌犯的明顯特徵。

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具荷拉過世不久後，2020年1月14日一名男子闖入具荷拉首爾的住家，只偷走了保險櫃，其他高價值物品都沒被偷。嫌犯企圖按下門鎖密碼，而且熟悉具荷拉住家結構，警方懷疑是熟人所為，但至今仍未破案，只有案發的監視器畫面。

▲竊取具荷拉保險櫃的嫌犯高清照曝光。（圖／翻攝體育京鄉）
▲竊取具荷拉保險櫃的嫌犯高清照曝光。（圖／翻攝體育京鄉）
《想知道真相》近日找專家以AI技術，還原監視器中的嫌犯模樣，據《體育京鄉》報導，根據法律影像分析研究所的3D模擬分析結果，嫌疑人身高約170多公分，體型瘦弱，當時還佩戴了耳環和近視矯正用的凹面鏡片眼鏡；另一名肖像畫專家則分析，嫌犯臉部特徵為眼型銳利、下巴較長、鼻子較寬粗且顴骨突出；另一名專家研判嫌犯非熟人，可能是受人指使。對此，具荷拉律師回應，「希望這次能夠抓到犯人，也希望公眾能持續對事件保持關注。」

此外，嫌犯畫像首度曝光時，長相貌似歌手Zico，引起網友瘋猜，而他的經紀公司已發聲否認，「公司確認所屬藝人Zico（禹智皓）最近在各種網絡社區、SNS等無差別地製作名譽毀損、侮辱、散佈虛假事實等惡性發文，已經收集發文，並且向調查機關提交了訴狀，今後也將定期採集並受理惡性發文，定期受理訴狀。另外，最近網上提出的有關藝人的謠言也並非事實，因此將採取強硬措施，即使花費時間也會追究到底。」

▲網友們認為偷取保險櫃的犯人神似歌手Zico。（圖／翻攝自X）
▲網友們認為偷取保險櫃的犯人神似歌手Zico。（圖／翻攝自X）
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