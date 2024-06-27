具荷拉過世家中竟遭竊！嫌犯「AI高清照曝光」專家指：疑受人指使

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《想知道真相》近日找專家以AI技術，還原監視器中的嫌犯模樣，據《體育京鄉》報導，根據法律影像分析研究所的3D模擬分析結果，嫌疑人身高約170多公分，體型瘦弱，當時還佩戴了耳環和近視矯正用的凹面鏡片眼鏡；另一名肖像畫專家則分析，嫌犯臉部特徵為眼型銳利、下巴較長、鼻子較寬粗且顴骨突出；另一名專家研判嫌犯非熟人，可能是受人指使。對此，具荷拉律師回應，「希望這次能夠抓到犯人，也希望公眾能持續對事件保持關注。」
此外，嫌犯畫像首度曝光時，長相貌似歌手Zico，引起網友瘋猜，而他的經紀公司已發聲否認，「公司確認所屬藝人Zico（禹智皓）最近在各種網絡社區、SNS等無差別地製作名譽毀損、侮辱、散佈虛假事實等惡性發文，已經收集發文，並且向調查機關提交了訴狀，今後也將定期採集並受理惡性發文，定期受理訴狀。另外，最近網上提出的有關藝人的謠言也並非事實，因此將採取強硬措施，即使花費時間也會追究到底。」
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