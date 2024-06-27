大谷翔平連2天首局全壘打！本季25轟出爐　連10場打點破道奇紀錄

中職選秀分析！中信兄弟球迷不想選張奕？　也可考慮給陳聖平機會

▲陳聖平確定參加中職選秀，中信兄弟日前曾說要選擇即戰力選手，平野惠一也會考慮中線好手。（圖／NOWnews資料照）
▲陳聖平確定參加中職選秀，中信兄弟日前曾說要選擇即戰力選手，平野惠一也會考慮中線好手。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

2024中華職棒選秀會即將於明（28）日晚間在台中頂粵吉品會館登場，其中由於富邦悍將、台鋼雄鷹幾乎都已經「亮牌」要選張育成跟吳念庭這兩位前旅外球員，這也讓第三順位的中信兄弟選誰成為關鍵，由於中信兄弟上半季比較缺投手，不少球迷都會將目光放在投手部分，但因為前旅日好手張奕有傷勢疑慮，不少球迷都很害怕，紛紛在網路上發表看法，但中信兄弟也尚未正式宣布要選投手跟野手，目前網路上也有球迷討論可以選擇陳聖平，補強中線位置，或是考慮交易。

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中信兄弟缺牛棚大將　可考慮張奕

張奕今年以自行培訓選手加入台鋼，並用12強獎金維生，把錢都留給妻兒，他在中職二軍出賽11場，6先發、5後援，累計44.1局投球，被敲出51安打，還有4發全壘打，防禦率4.47。

張奕過去在2022年效力日職的歐力士，在一軍出賽15場，主投22.2局防禦率維持在2.38，被作為球員補償來到西武獅後，張奕就持續受到右肩傷勢困擾，最後只在一軍登板5場就收到戰力外通知，防禦率為9.00

不過張奕肩膀傷勢未明，不少球迷也紛紛在網路社團留言，希望可以挑選其他球員，一度還有傳出高中、大學投手可能獲選。但若是考量牛棚，張奕的確也有經驗，他在日職曾飆出158公里火球，仍具一定實力。

而張奕當然身手也受到肯定，但若中信兄弟要簽下陳聖平，之後交易，或是以補強中線方式，增加人手，也是可行的方向。

根據相關人士透露，陳聖平可守的位置很多，加上他的打擊雖沒有非常突出，但守備、腳程快，或許也是平野惠一總教練會考慮的對象。

對於可能挑選人選，日前中信兄弟領隊劉志威表示：「其實應該分成兩個部份說，就是投手和野手。根據我們過往經驗，在投手挑選上，尤其是第一輪，在傷勢部分會是我們比較慎重考慮的地方尤其中職選秀前沒辦法獲得體健報告，所以對選手的傷勢判斷就很重要。」

▲中信兄弟是否在首輪選中前旅日好手張奕還未知數。（圖／取自張奕臉書）
▲中信兄弟是否在首輪選中前旅日好手張奕還未知數。（圖／取自張奕臉書）
張奕小檔案：

出生日期：1994年02月26日（30歲）

身高體重：182公分　86公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：外野手→投手（上肩投球）

最快球速：158 km/h（日本職棒二軍／2022年）

擅長球種：滑球、彈指曲球、指叉球

出生地點：中華民國臺灣省花蓮縣萬榮鄉西林村

最高學歷：日本經濟大學

所屬族裔：太魯閣族（父親為太魯閣族、母親為阿美族）

職棒選秀：2012年日本職棒選秀會落選
　　　　　2016年日本職棒育成選手選秀會歐力士猛牛隊第一指名

親屬關係：張正昌、曾惠美的兒子、張瑀希（籃球）的胞兄，台東陽家成員

婚姻關係：已婚，育有一子

經歷：

台北市東園國小少棒隊

台北市重慶國中青少棒隊

日本福岡第一高等學校

日本日本經濟大學

日本職棒歐力士猛牛隊育成選手（2017年～2019年）

日本職棒歐力士猛牛隊（2019年～2022年）

日本職棒埼玉西武獅隊（2023年）

中華職棒台鋼雄鷹隊自行培訓選手（2024年04月02日～）

以上資料資料參考：台灣棒球維基館

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