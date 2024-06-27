中職選秀分析！中信兄弟球迷不想選張奕？　也可考慮給陳聖平機會

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張奕今年以自行培訓選手加入台鋼，並用12強獎金維生，把錢都留給妻兒，他在中職二軍出賽11場，6先發、5後援，累計44.1局投球，被敲出51安打，還有4發全壘打，防禦率4.47。
張奕過去在2022年效力日職的歐力士，在一軍出賽15場，主投22.2局防禦率維持在2.38，被作為球員補償來到西武獅後，張奕就持續受到右肩傷勢困擾，最後只在一軍登板5場就收到戰力外通知，防禦率為9.00。
不過張奕肩膀傷勢未明，不少球迷也紛紛在網路社團留言，希望可以挑選其他球員，一度還有傳出高中、大學投手可能獲選。但若是考量牛棚，張奕的確也有經驗，他在日職曾飆出158公里火球，仍具一定實力。
而張奕當然身手也受到肯定，但若中信兄弟要簽下陳聖平，之後交易，或是以補強中線方式，增加人手，也是可行的方向。
根據相關人士透露，陳聖平可守的位置很多，加上他的打擊雖沒有非常突出，但守備、腳程快，或許也是平野惠一總教練會考慮的對象。
對於可能挑選人選，日前中信兄弟領隊劉志威表示：「其實應該分成兩個部份說，就是投手和野手。根據我們過往經驗，在投手挑選上，尤其是第一輪，在傷勢部分會是我們比較慎重考慮的地方，尤其中職選秀前沒辦法獲得體健報告，所以對選手的傷勢判斷就很重要。」
張奕小檔案：
出生日期：1994年02月26日（30歲）
身高體重：182公分 86公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：外野手→投手（上肩投球）
最快球速：158 km/h（日本職棒二軍／2022年）
擅長球種：滑球、彈指曲球、指叉球
出生地點：中華民國臺灣省花蓮縣萬榮鄉西林村
最高學歷：日本經濟大學
所屬族裔：太魯閣族（父親為太魯閣族、母親為阿美族）
職棒選秀：2012年日本職棒選秀會落選
2016年日本職棒育成選手選秀會歐力士猛牛隊第一指名
親屬關係：張正昌、曾惠美的兒子、張瑀希（籃球）的胞兄，台東陽家成員
婚姻關係：已婚，育有一子
經歷：
台北市東園國小少棒隊
台北市重慶國中青少棒隊
日本福岡第一高等學校
日本日本經濟大學
日本職棒歐力士猛牛隊育成選手（2017年～2019年）
日本職棒歐力士猛牛隊（2019年～2022年）
日本職棒埼玉西武獅隊（2023年）
中華職棒台鋼雄鷹隊自行培訓選手（2024年04月02日～）
以上資料資料參考：台灣棒球維基館