肯定顧立雄做這項國防改革！賴清德讚：不拘泥於形式主義

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賴清德抵達後，首先頒發證書、授階予學生代表，並頒獎表揚成績優異的畢業生。賴清德表示，今天是「三軍八校院聯合畢業典禮」，現場有超過1700位滿懷豪情壯志、來自不同軍種的畢業生，當年，大家一起在鳳山入伍，到今天大家一起在復興崗畢業，這是三軍八校院的傳統，也象徵著三軍一體、不分彼此，相互合作、相互支援的精神。
賴清德說，大家來自不同軍種、穿著不同制服，未來也將分發到不同的單位，但他希望大家了解，不管是哪一個軍種、身在哪一個崗位，大家都是國軍的骨幹、國家的棟樑，也是未來社會服務的生力軍。
賴清德強調，身為三軍統帥，他的使命就是要確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全、照顧2350萬人的生活，「我們都是國家隊，希望大家團結在一起，為國家、為社會、為人民打拚，不辜負國人對我們的託付」。
賴清德也給予畢業同學三項勉勵，第一，初心不變、豪情不減，祝福同學們未來在各奔前程的過程中一路順利。雖然不可能沒有挫折，也不可能不遭遇失敗，但是他希望大家能謹記學校師長的教導，以及經過總總訓練所淬鍊出來的精神，不因為挫折而改變初心，不因為失敗而減少豪情，繼續努力，為國家、社會、人民，完成長官所交付的各項使命。
賴清德接著表示，第二，要持續不斷地砥礪自己，精進本職學能，大家在學校接受最好的教育和訓練，但到部隊後不管在任何崗位，一定要持續精進。
賴清德進一步指出，第三，秉持「國家、責任、榮譽」的精神，一日身為軍人，終生誓死保衛國家，他希望同學們永遠效忠國家、永遠信仰民主、永遠保衛人民，這是大家無可取代的使命，「當貫徹這些精神時，才能顯出身為國軍的價值，以及存在的必要」。