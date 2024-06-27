童子賢再談核電！示警「台灣優勢恐消失」 砲官員只重視政治攻防
和碩董事長童子賢近日多次提建議要發展核能，今（27）日出席今周刊論壇時更提及「台灣應把握技術領先優勢，在能源政策上比照瑞士，將核能做為基載電力」，坦言再這樣弄一些條件，有一天可能優勢就不見了，更開砲台灣官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉」，直言台灣減碳的悲觀因素，就是只重視政治攻防，無視台灣是排碳大戶，是地球暖化幫兇。
記者林莞茜／綜合報導
童子賢以「AI新革命 翻轉新思維」為題進行演講，過程中談及台灣能源效率與發電結構時指出，台灣把握技術領先優勢，但不去強化優勢，應在能源政策上比照瑞士，將核能做為基載電力。
童子賢提到，馬英九卸任時低碳發電19.4%，但到了蔡英文卸任時低碳發電僅16.9%「減碳成績倒退嚕」，而風力發電、太陽能發電皆有其困境，而企業大廠在能源政策未定、核電無法重啟情況下，用電遭遇瓶頸，恐讓台灣科技優勢無法延續，強調維持優勢的最好的方法就是「電力必須穩定、便宜」，甚至透露台積電等企業用電大戶高層，私下曾與他握手，表示很高興有人積極為用電尋找解方。
童子賢也在論壇上開砲「蔡英文政府時期，低碳發電僅16.9%」，這概念就是100分，你只考17分的意思，瑞士考100分，台灣考17分「是棒還是不棒？」，簡報上也寫明「台灣減碳的悲觀因素，就是官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉」，台灣只重視政治攻防，無視是排碳大戶、地球暖化幫兇。