夢時代「涼感夏日生活展售會」 法國精品鍋具推超低折扣
夢時代即日起至7/9於三樓蛋型空間舉辦「涼感夏日生活展售會」，法國百年精品鍋具LE CREUSET推出超低折扣，而且南區僅此一檔；另外，還集結FUJI、OSIM、TENDAYS 及虎牌等知名品牌，匯集近千款商品，折扣下殺最低3折起。活動期間，於展區中指定消費還有滿千送百回饋。
記者陳美嘉／高雄報導
夢時代表示，法國百年精品鍋具LE CREUSET為滿足消費者需求，此次特賣會規模更勝以往，精選各式熱銷經典商品，如：燉煮首選的鑄鐵圓鍋、適合中式爆炒料理的媽咪鍋、無水料理的淺底鍋、烤肉神器鐵烤盤、浪漫俏皮的山茶花鍋等，優惠直降3折起，且單筆消費滿1萬元可現折500元，買愈多抵愈多。與此同時，加碼推出好禮滿額贈，單筆消費滿6,000元，即送限量迷你碗乙份。
為期13天的夢時代「涼感夏日生活展售會」，FUJI推出雙AI摩術椅，展場優惠價108,800元，首四日限時加碼，消費滿2,000元送200元商品抵用券；OSIM則推出創新突破的隱形按摩椅。
此外，連續多年得到MIT微笑標章的TENDAYS特賣會現場主打單人即可輕鬆翻面的6公分「透氣涼爽薄墊」，並同步出售限量展示品及絕版品，最低優惠價4.5折起，消費滿5,000元另可現折300元。
活動期間，於展區中指定消費滿3,000元送300元電子特別券；7/4前，持夢時代華南聯名卡消費滿5,000元，再送100元電子抵用券，數量有限，送完為止。