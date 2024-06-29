金曲獎／盤點最佳新人7入圍者！《艋舺》鳳小岳轉型歌手超驚豔

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鳳小岳從電影《九降風》初次嘗試大銀幕演出，後來又在電影《艋舺》、《男朋友．女朋友》等作品中演出要角且帶來相當亮眼的表現，憑著姣好的外貌和精湛演技，讓他知名度不斷飆漲，現已是知名演員。直到2023年，鳳小岳發行了個人的第1張專輯《柒》，正式宣告轉型歌手，專輯中的曲風多元，大家可以透過專輯認識到不同面向的鳳小岳。
其實，鳳小岳從14歲就開始接觸吉他，曾在Yamaha音樂大賽中奪下最佳吉他手獎項，他也曾為電影《艋舺》原聲帶的樂曲擔任吉他伴奏，近幾年也積極參與許多音樂節的表演，可以感受到他熱愛音樂和轉型歌手的企圖心。
徐暐翔參加歌唱比賽苦熬多年 《躍》主打歌成2023年K歌金曲
新生代歌手徐暐翔參與過許多歌唱比賽節目，像是第3屆《華人星光大道》、《2018中國好聲音》、《聲林之王》等，並在節目中獲得評審們一致認同與肯定。
在音樂圈苦熬多年，徐暐翔終於在2023年發行了第1張個人專輯《躍》，其中主打歌《我們到底算什麼》在各大音樂平台上都拿下好成績，成了2023年人氣最高的K歌金曲。
王ADEN自創曲1週內破百萬點閱 《Be a Lover》帶來滿滿正能量
王ADEN在19歲時就開始進行大量的創作，並在2020年與ØZI、米奇林等人合作，推出自創曲《站出來》，沒想到竟在1週之內破百萬點閱，成了網路爆紅音樂人。
後續他又在2021年，以《想了你6次》、《妳是我的寶貝ㄟ》等歌曲獲得網友高度關注，並於2023年推出個人專輯《Be a Lover》，以他擅長的抒情R&B曲風，帶給粉絲們正能量。
Jocelyn 9.4.0因疫情決心追尋音樂夢 新歌唱出Z世代的心聲
Jocelyn 9.4.0原本被父母安排去美國念大學，主修電影相關科系，但在2020年時受到疫情影響，她從美國返台後，下定決心要追尋自己的音樂夢，於是參加了選秀節目《聲林之王3》，她憑著辨識度極高的R&B唱腔和特殊聲線，在眾多選手中脫穎而出，並在2023年發行同名專輯《Jocelyn 9.4.0》。
在這張專輯中，大家可以聽到她的歌曲中融合美聲、R&B、搖滾、嘻哈等多元曲風，展現出Z世代在音樂上的多元化和多變的風格，讓大家聽見新世代的心聲。
Makav真愛從手機錄音踏入音樂創作 期盼用《Treasure》陪伴面對困難
來自南投和花蓮的布農族女孩Makav真愛，從小就會拿著手機錄下歌聲，再自己嘗試創作編曲，憑著熱愛音樂的心，創作出許多專屬於她的獨特音樂。
而Makav在18歲就讀原住民藝能專班時，透過老師的介紹認識了歌手阿爆，阿爆看見她的潛力與天分，便帶著她四處巡演，讓她累積經驗和培養實力。直到2023年，Makav發行了首張專輯《Treasure》，以福音靈歌為主題，講述她對未來生活的期盼，希望聽到她音樂的人能獲得力量，陪伴大家面對生活中種種困難。
鄒序從小習得各種樂器還組團練功 《把水開著》展現熱情與企圖心
鄒序從小便學習了各種樂器，除了會演奏鋼琴，還會拉二胡和靈活運用合成器，在大學時還組了樂團Quaranteen並擔任吉他手，也憑著自創曲《把水開著》進入第37屆政大金旋獎的決賽名單。
鄒序在2023年順利推出個人創作專輯《把水開著》，專輯中的歌曲大多是他自己製作、編曲和彈奏，專輯發行後他也在2024年初舉辦了個人演唱會，可以感受到他對音樂的熱情與企圖心，他的音樂潛力也備受各界肯定。
鄭平歷經多種風格樂團 憑《簡單一句話》走出自己的路
鄭平在2003年開始活躍於獨立音樂圈，曾經歷過多個不同風格的樂團，目前仍是樂團「閃閃閃閃」的製作人與吉他手。
鄭平在音樂圈打滾許久，終於在2023年推出首張個人專輯《簡單一句話》，專輯中以他最熟悉、最自在的台語來創作，還融合了英文，他試著寫出在台灣還沒有人寫過的台語歌，走出屬於自己的一條路。
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