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金曲獎／盤點最佳新人7入圍者！《艋舺》鳳小岳轉型歌手超驚豔

▲盤點最佳新人獎7組入圍者！鳳小岳（右）從演員轉型歌手作品讓人超驚豔，徐暐翔（左）、王ADEN等人強勢角逐獎項，競爭超激烈。（圖／鳳小岳、徐暐翔臉書）
▲盤點最佳新人獎7組入圍者！鳳小岳（右）從演員轉型歌手作品讓人超驚豔，徐暐翔（左）、王ADEN等人強勢角逐獎項，競爭超激烈。（圖／鳳小岳、徐暐翔臉書）

記者洪生儒／綜合報導

第35屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉辦，每一年都會有許多優秀的音樂人與作品入圍並得獎，今年在公布入圍名單之後，在「最佳新人獎」的部分，今年入圍了7位表現優異的新人，分別是鳳小岳、徐暐翔、王ADEN、Jocelyn 9.4.0、Makav真愛、鄒序、鄭平來角逐新人獎，而《NOWnews今日新聞》也特別整理了入圍新人獎7位歌手的資訊，一起來看看他們如何為華語樂壇注入新血。

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▲鳳小岳在2023年發行了首張專輯《柒》，正式轉型為歌手，大家可以透過專輯認識到不同面向的鳳小岳。（圖／鳳小岳臉書）
▲鳳小岳在2023年發行了首張專輯《柒》，正式轉型為歌手，大家可以透過專輯認識到不同面向的鳳小岳。（圖／鳳小岳臉書）
鳳小岳《柒》從演員轉型歌手　透過音樂認識他不同面向

鳳小岳從電影《九降風》初次嘗試大銀幕演出，後來又在電影《艋舺》、《男朋友．女朋友》等作品中演出要角且帶來相當亮眼的表現，憑著姣好的外貌和精湛演技，讓他知名度不斷飆漲，現已是知名演員。直到2023年，鳳小岳發行了個人的第1張專輯《柒》，正式宣告轉型歌手，專輯中的曲風多元，大家可以透過專輯認識到不同面向的鳳小岳。

其實，鳳小岳從14歲就開始接觸吉他，曾在Yamaha音樂大賽中奪下最佳吉他手獎項，他也曾為電影《艋舺》原聲帶的樂曲擔任吉他伴奏，近幾年也積極參與許多音樂節的表演，可以感受到他熱愛音樂和轉型歌手的企圖心。

▲在音樂圈苦熬多年，徐暐翔終於在2023年發行了第一張個人專輯《躍》，其中主打歌《我們到底算什麼》在各大音樂平台上都拿下好成績。（圖／徐暐翔臉書）
▲在音樂圈苦熬多年，徐暐翔終於在2023年發行了第1張個人專輯《躍》，其中主打歌《我們到底算什麼》在各大音樂平台上都拿下好成績。（圖／徐暐翔臉書）
徐暐翔參加歌唱比賽苦熬多年　《躍》主打歌成2023K歌金曲

新生代歌手徐暐翔參與過許多歌唱比賽節目，像是第3屆《華人星光大道》、《2018中國好聲音》、《聲林之王》等，並在節目中獲得評審們一致認同與肯定。

在音樂圈苦熬多年，徐暐翔終於在2023年發行了第1張個人專輯《躍》，其中主打歌《我們到底算什麼》在各大音樂平台上都拿下好成績，成了2023年人氣最高的K歌金曲。

▲王ADEN在19歲時就開始進行大量的創作，並在2020年推出自創曲《站出來》，不料在一週內破百萬點閱，成了網路爆紅音樂人。（圖／王ADEN臉書）
▲王ADEN在19歲時就開始進行大量的創作，並在2020年推出自創曲《站出來》，不料在1週內破百萬點閱，成了網路爆紅音樂人。（圖／王ADEN臉書）
ADEN自創曲1週內破百萬點閱　《Be a Lover》帶來滿滿正能量

王ADEN在19歲時就開始進行大量的創作，並在2020年與ØZI、米奇林等人合作，推出自創曲《站出來》，沒想到竟在1週之內破百萬點閱，成了網路爆紅音樂人。

後續他又在2021年，以《想了你6次》、《妳是我的寶貝ㄟ》等歌曲獲得網友高度關注，並於2023年推出個人專輯《Be a Lover》，以他擅長的抒情R&B曲風，帶給粉絲們正能量。

▲Jocelyn 9.4.0原本被父母安排去美國念大學，主修電影相關科系，但在2020年時受到疫情影響，她從美國返台後，下定決心要追尋自己的音樂夢。（圖／Jocelyn 9.4.0臉書）
▲Jocelyn 9.4.0原本被父母安排去美國念大學，主修電影相關科系，但在2020年時受到疫情影響，她從美國返台後，下定決心要追尋自己的音樂夢。（圖／Jocelyn 9.4.0臉書）
Jocelyn 9.4.0因疫情決心追尋音樂夢　新歌唱出Z世代的心聲

Jocelyn 9.4.0原本被父母安排去美國念大學，主修電影相關科系，但在2020年時受到疫情影響，她從美國返台後，下定決心要追尋自己的音樂夢，於是參加了選秀節目《聲林之王3》，她憑著辨識度極高的R&B唱腔和特殊聲線，在眾多選手中脫穎而出，並在2023年發行同名專輯《Jocelyn 9.4.0》。

在這張專輯中，大家可以聽到她的歌曲中融合美聲、R&B、搖滾、嘻哈等多元曲風，展現出Z世代在音樂上的多元化和多變的風格，讓大家聽見新世代的心聲。

▲Makav真愛從小就會拿著手機錄下歌聲，再自己嘗試創作編曲，憑著熱愛音樂的心，創作出許多專屬於她的獨特音樂。（圖／Makav真愛臉書）
▲Makav真愛從小就會拿著手機錄下歌聲，再自己嘗試創作編曲，憑著熱愛音樂的心，創作出許多專屬於她的獨特音樂。（圖／Makav真愛臉書）
Makav真愛從手機錄音踏入音樂創作　期盼用《Treasure》陪伴面對困難

來自南投和花蓮的布農族女孩Makav真愛，從小就會拿著手機錄下歌聲，再自己嘗試創作編曲，憑著熱愛音樂的心，創作出許多專屬於她的獨特音樂。

而Makav在18歲就讀原住民藝能專班時，透過老師的介紹認識了歌手阿爆，阿爆看見她的潛力與天分，便帶著她四處巡演，讓她累積經驗和培養實力。直到2023年，Makav發行了首張專輯《Treasure》，以福音靈歌為主題，講述她對未來生活的期盼，希望聽到她音樂的人能獲得力量，陪伴大家面對生活中種種困難。

▲鄒序在2023年順利推出個人創作專輯《把水開著》，專輯中的歌曲大多是他自己製作、編曲和彈奏，專輯發行後他也在2024年初舉辦了個人演唱會。（圖／鄒序臉書）
▲鄒序在2023年順利推出個人創作專輯《把水開著》，專輯中的歌曲大多是他自己製作、編曲和彈奏，專輯發行後他也在2024年初舉辦了個人演唱會。（圖／鄒序臉書）
鄒序從小習得各種樂器還組團練功　《把水開著》展現熱情與企圖心

鄒序從小便學習了各種樂器，除了會演奏鋼琴，還會拉二胡和靈活運用合成器，在大學時還組了樂團Quaranteen並擔任吉他手，也憑著自創曲《把水開著》進入第37屆政大金旋獎的決賽名單。

鄒序在2023年順利推出個人創作專輯《把水開著》，專輯中的歌曲大多是他自己製作、編曲和彈奏，專輯發行後他也在2024年初舉辦了個人演唱會，可以感受到他對音樂的熱情與企圖心，他的音樂潛力也備受各界肯定。

▲鄭平在音樂圈打滾許久，終於在2023年推出首張個人專輯《簡單一句話》，專輯中以他最熟悉、最自在的台語來創作，走出屬於自己的一條路。（圖／鄭平臉書）
▲鄭平在音樂圈打滾許久，終於在2023年推出首張個人專輯《簡單一句話》，專輯中以他最熟悉、最自在的台語來創作，走出屬於自己的一條路。（圖／鄭平臉書）
鄭平歷經多種風格樂團　憑《簡單一句話》走出自己的路

鄭平在2003年開始活躍於獨立音樂圈，曾經歷過多個不同風格的樂團，目前仍是樂團「閃閃閃閃」的製作人與吉他手。

鄭平在音樂圈打滾許久，終於在2023年推出首張個人專輯《簡單一句話》，專輯中以他最熟悉、最自在的台語來創作，還融合了英文，他試著寫出在台灣還沒有人寫過的台語歌，走出屬於自己的一條路。

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