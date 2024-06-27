新學校領袖ATARASHII GAKKO!被海關帶到小房間　故事出現驚人反轉

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寶島漢字太美麗 包色「基隆玄濟宮」上衣帶回家
今天是ATARASHII GAKKO!首度來台，但Suzuka曾私下來台旅遊，她當時還在市場買了印有「基隆玄濟宮」的T恤，透露購入藍色、黃色以及粉紫配的上衣，雖然不知道字面意思，但覺得漢字設計很酷，所以就買了幾件，其他成員加碼爆料：「她穿了好久！」加上當時吃到烏魚子跟XO醬，Suzuka笑說：「那是我第一次吃，好吃到快瘋掉！」所以這趟來台的伴手禮，XO醬已列入必買清單。
首個入圍金曲獎的日本女團 「穿制服表演」讓人印象深刻
她們作品《Tokyo Calling》入圍今年金曲獎「最佳MV獎」，成員得知後表示很開心，因為這樣能被更多觀眾認識，「這首歌是我們很代表性的作品」。ATARASHII GAKKO!透露花了2天拍攝MV，一天拍成員在建築物周邊的畫面，一天拍攝成員扮演其他職業的橋段，問及是熬夜趕拍嗎？Rin笑說：「不黑心！是在非常健全的工作時間下完成！」再三保證沒有超時工作，模樣逗趣無比。
聊到ATARASHII GAKKO!讓人印象深刻的部分，穿著制服表演激烈舞蹈最讓人津津樂道，是否曾有不想再穿制服的想法？Suzuka認為她們成團時是國中、高中時期，學校制服很符合當年的形象，而團體現在朝著全世界發展，加上制服是代表日本的其一象徵，覺得可以一直穿下去。
ATARASHII GAKKO!的制服會有幾套輪替，Kanon、Suzuka笑說曾穿錯彼此的衣服，會發現是因為Suzuka突然長高15公分，「穿上去想說今天袖子怎麼那麼短？」才想到成員的制服都有名字標籤，但發現時已經要上台表演，最後死馬當活馬醫直接上陣，Suzuka說：「就當成是穿萌袖表演！」她們之前有回顧當時照片，覺得當下模樣十分有趣。
紅到歐美地區變國際級女團 英文不好過海關「被帶進小房間」
ATARASHII GAKKO!現在已經是國際級團體，去年底上過《Jimmy Kimmel Live!》，聊到當時心情，畢竟這不是日本節目，原本抱持平常心表演，結果在美國播出後，成員收到很多人的反饋，才知道自己上了很知名的節目，「那邊也有貼出歷代出演的名人照片，都是大人物，看到照片才知道《Jimmy Kimmel Live》有很多藝人來過」。
雖然進軍國際很開心，但英文不好讓ATARASHII GAKKO!感到吃力，「辛苦的是坐飛機過海關的時候，因為美國海關很嚴格，我們被問一直來美國要幹嘛，因為英文不好所以回答不出來，就被抓到小房間問話，海關就很兇，還要求我們收起手機，坐下之後我們也被要求簽名，當下很緊張害怕，所以就簽了本名，結果海關才說『我是妳們的粉絲』」，成員沒特別解釋被要求簽名的文件為何，但現在回想起來，覺得這個過海關歷險記讓人十分難忘。
她們自認英文不好，但這完全不影響表演，「因為在表演時可以更專注投入，不需要去想語言，可以做出更瘋狂、更直接的投入與演出，用美好的心情做表演，是一種很直覺的方式，我們澈底知道自己的表演不用經過說明，就能讓人看得懂」。
除了去《Jimmy Kimmel Live!》表演，她們也上過指標性音樂祭《科切拉音樂節》，好奇她們跳激烈舞蹈，歌聲卻能同時保持穩定的祕訣？Suzuka搞笑做出誇張轉頭呼吸的大動作表示：「就是一直吸氣、一直深呼吸！」其他成員也重複動作：「就是在有轉身的地方時，偷偷大吸一口氣！」場面相當逗趣。