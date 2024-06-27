學者質疑樹種遭污名化　環境部：願共商、滾動檢討

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根據環保署（已改制環境部）委託成功大學整理國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯的樹種，包括楓香、厚殼桂、水黃皮、銀葉樹、鴨腳木、台灣肖楠等。
環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，所謂的異戊二烯是空氣污染物臭氧的前驅物，而臭氧也是近年來加強整治的空污指標；那時是委請成功大學整理相關文獻所提出的建議，提醒若未來要新植樹，建議能避開這15種樹種；若是已經種植的樹，並沒有特別要求移除。
張順欽強調，絕對認同人為活動造成污染超過植物，而環境部也已經在執行各式空污減量的措施；只是除了人為污染減量外，也希望從生態方向著手，加強空污整治。
張順欽指出，有時在東半部地區、或是人群較少處，植物排放污染占比就會相對較高；而植物在春夏間的生長期，排放也會特別明顯；根據環境部測站統計，在中午前後光合作用最旺盛的時間點，異戊二烯濃度最高。
張順欽補充，在行政院環境保護署時期就曾委託台灣大學植物病理與微生物學系進行「常用樹木對淨化揮發性有機物等空氣污染物之評估計畫」；除了環境部外，之前台大公衛也都有類似調查，關於北市行道樹排放揮發性有機物導致臭氧生成等。
針對疑義，張順欽說，會盡快再請各方專家學者共同研商，若真的有樹種遭「污名化」也願意滾動檢討。（編輯：陳政偉）1130627