才剛宣布2任前防長開除黨籍 中國「三中全會」延期一年確認舉行
中國「三中全會」一般來說會在每次政府換屆後於當年秋季進行，內容主要聚焦經濟改革，然而本屆三中全會遲遲未能決定開會時程，直到今（27）官方才正式公佈將於7月15日至18日在北京召開，在中國經濟形勢嚴峻、安排時程拖遲約一年、中共高層人事變動等多重影響下，此次會議顯得格外受到關注。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據新華社報導，中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（即三中全會）將於7月15日至18日在北京召開，距離本該召開會議的去年秋季已延期將近一年時間。本次會議主題設定為，「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」；在此之前，中共中央政治局於6月27日召開會議，研究深化改革和現代化問題，會議還決定將修改《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿，提交三中全會審議。
與此同時，中央政治局還宣布兩任前國防部長魏鳳和、李尚福均被開除黨籍，終止其二十大代表資格，稱「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗審查；違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀私利並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。」
《BBC》分析認為，與歷史上的三中全會相比，這次會議的經濟改革能否達到1978年十一屆三中全會那樣的突破性效果，尚待觀察，但這次三中全會恐怕仍將著重意識形態，不願對經濟大力施出援手。
文內也引述分析人士看法認為，習近平堅持要以「新質生產力」、擴大出口與基礎建設的方式推動經濟，持續忽視民眾收入不足、消費低落的狀況，這次會議可能更側重於漸進式改革，而非大膽的市場自由化。