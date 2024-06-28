獨／「我不恨她！」內湖寵物店老闆女友曝開店主因：只求簽同意書

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47歲黨姓男子花了4百多萬元，在台北市內湖區星雲街開設寵物店，然而台北市自2019年起獨有的法規，若是想要進一步經營寵物美容、寵物旅館等，須取得「上下左右」鄰居同意書，才能申請營業執照。黨男因樓上2樓屋主口頭應允最後卻神隱，還牽扯出「幫修陽台才簽同意書」的羅生門，在花了近10萬元完成施工後，換來翻臉不認人的下場。原訂今年2月要開幕，至今仍無法營業，黨男疑不堪負債、經濟壓力走上絕路。
黨男的17歲大女兒Doris說，「我們之前開寵物店是10年前，那時沒有這個規定，都裝潢完了才知道需要這些東西。」從得知需要補件後，也趕緊和「上下左右」鄰居聯繫，並順利取得同意書，而二樓住戶提出「幫忙順便整修」的要求，父親也一一完成，最後卻仍是一場空。
黨男的同居人李姓女友，兩人共同養育4個女兒，27日也在寵物店內善後。李女告訴《NOWnews》記者，幫二樓屋主做了修復工程，由於二樓陽台太重傾斜，除了在柱子裡面包H型鋼，也幫忙補了外牆裂縫。「我不會去跟她要任何一毛錢，因為這事關整棟住戶安危，包括客人帶寵物來店裡，是必要工程。」
回想起過去的接觸過程，李女說，起初打電話給二樓屋主時，對方還很豪爽的說沒問題，並透露以前樓下租客都愛抽煙、她很不歡迎，知道對方搬走很開心，並表態想建立良好的鄰居關係，還告訴她「不管怎樣我都會簽給妳。」
需先簽租約 才有資格討鄰居同意書
李女說，由於要先簽約，有了租約、才有資格向鄰居討要同意書。二樓只有屋主女兒住在樓上，屋主夫妻兩人都住在他處。然而，每每要約二樓屋主見面，多次等待終究落空，最後連LINE訊息都不讀、簡訊也不再回覆。而寵物店老闆黨男5月初因受不了這一切，還酒後鬧事在街頭怒吼，引發各界關注。
李女透露，5月事件之後，她寫了信給樓上屋主女兒，不忍她承受輿論壓力，「她女兒住在這裡，大家對她眼光不好，她是個很安靜、低調的女孩子，她也是受害者。」李女還在網路上發文，希望外界不要對二樓住戶女兒施壓，「屋主不住這，決定權不在這，壓力都在女兒身上」。
鄰居：老闆腳傷還是堅持每天遛狗
談起憾事發生，李女的表情口吻平靜，眼眶卻有淚隱隱要溢出來。面對這些糾紛，甚至扯上一條人命，李女說，如今只求對方願意簽同意書，「我可以好好工作、就好了」。她提到，都發局長說唯一解就是提告，但李女認為提告是傷敵一千、自損八百，「我還是希望她可以出來簽，我們一個罐頭賺2塊錢，一個月房租就5萬，要賣多少罐頭。」
內湖寵物店老闆離世，引發寵物圈相當不捨。「巴毛律師混酥團」粉專貼出一張照片，店裡一排狗狗幾乎都是老闆從養殖場救出來，或是撿拾來的流浪狗，而老闆手上很多疤，都是被流浪狗咬的。留言中也有附近店家不忍發聲，「老闆就算腳受傷還是堅持每天遛狗，在對面看著的我都覺得好辛苦。」
盼「一條龍」善意傳播 孰料風波不斷
同居人李女說，以前的店面很小，只有12到15坪，因此她和先生才有「一條龍」的夢想。在社區好好經營，接寵物來洗澡、協助帶去附近診所看醫師，接送回程也能幫忙買好飼料，還特地去上了寵物腫瘤等相關課程，當社區內的寵物需要幫忙，可以提供諮詢，希望發揮善意的傳播。
「開這一間寵物店，我們只是想要幫這個社區有養寵物的人，凝結力量。」李女說，就算家裡不能養貓狗的，也能來店裡和貓狗玩，常有附近學生下課後來嚕貓玩狗紓壓。因此他們刻意將坪數弄大，並在店裡擺了大沙發，就是想打造一個大家開心聊天的園地，沒想到最後竟是風風雨雨。
面對各界指責，二樓屋主則發出聲明，表示從未以同意簽署同意書作為條件，藉此要求李小姐幫忙施作側牆缝隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程，以上修繕工程都是自行出資請蜘蛛人吊掛進行。
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