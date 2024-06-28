內湖寵物店老闆輕生亡！昔救回滿屋貓狗　「4隻貓咪」等待領養

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內湖寵物店黨姓老闆愛寵出了名，巴毛律師（陳宇安）發文貼照懷念，曬出店內許多狗狗都是黨姓老闆從養殖場救出來，或是路邊撿回、飼主遺棄的貓狗，還提到黨姓老闆手上有許多疤，都是被流浪狗咬出來的，即使在搬到星雲街面對如此困境，依然陸續撿回浪貓照顧。
黨姓老闆的女兒Doris說，目前店內共有5隻狗、9隻貓咪，都是父親救回來的毛孩，目前共4隻貓咪等待有緣人領養。Doris解釋，一些貓咪因為身體有問題，不開放領養，飼主才不會面臨醫藥費支出。
Doris看著滿屋浪貓回憶，之前全家人住在林口時，前面都是田、附近不少野貓，竟然有隻母貓在颱風天下大雨時，跑進家裡「生了5隻貓就跑了」，如今過了兩三年，這5隻貓都已在寵物店內平安健康長大，陸陸續續被領養，而還留在店內的這4隻貓咪，也期待牠們能早日獲得專屬的疼愛。
🟡娜娜，公貓，約3歲
娜娜的性格比較溫柔，但也有些好動，平常喜歡窩在一個地方睡覺，只要給牠一個家，牠就可以很好地待在裡面，娜娜喜歡穩定的生活。
🟡小鼻涕，公貓，約3歲
小鼻涕也算活潑，但牠「非常黏人」，是最黏人的一隻貓，牠很喜歡跟人待在一起，牠可以睡在你的懷裡陪睡，牠非常需要跟人親近。
🟡辛巴，公貓，約3歲
長得和娜娜十分相像的橘貓辛巴，不一樣的地方在於，娜娜的雙眼比較開、辛巴的五官比較集中。辛巴是隻愛冒險的貓，性格比較跳脫一點，喜歡到處亂跑亂跳，若能給牠貓跳台、貓抓板會更開心。
🟡奶咪，公貓，約3歲
奶咪也算黏人，很喜歡被摸摸，但抱抱未必喜歡，還是要尊重牠。奶咪的性格比較穩定，但也相對強勢，如果家裡已有其他貓咪，可能就不適合領養，除非家中貓咪也比較強勢、有地位性，不然還是建議單獨領養。
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