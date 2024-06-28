赴陸旅遊燈號升橙色 朱立倫轟綠敵意螺旋不斷上升、不利台灣人民
陸委會宣布，調升赴陸港澳旅遊示警為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅遊，讓不少旅遊業者錯愕。國民黨主席朱立倫今（28）日表示，他非常遺憾看到這樣，每一個禮拜敵意螺旋不斷的上升，大家可以感受到，不管陸方的態度，到我方的反應，在我方的態度，到陸方的反應，就是一而再、再而三的惡意、敵意往上的調升，這對兩岸真的是非常的不利。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，他覺得真正的警訊或真正的顏色是，兩岸關係如果持續下去的話，到底會發生什麼樣的嚴峻的狀況，這中間受害的當然包括觀光旅遊業者、全民、中小企業，或者是很多的在當地的台生、台商，台灣的很多民眾都會受到很大的傷害。
國民黨認為，自從賴清德總統上台後，兩岸只剩下政治喊話跟軍事對立。最近大陸發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，陸委會再調升大陸地區旅遊的警示燈號，並非區域穩定的正面發展。
國民黨指出，我國國民效忠中華民國憲法，沒有台獨疑慮，各方應對我國憲法保持信心。民進黨身為執政黨，應該遵循中華民國憲法的精神和規定來推動兩岸政策。而不是公然違憲違法，造成兩岸緊張衝突。
國民黨呼籲民進黨，一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可以平順從事交流活動。而不是一方面聲稱要追求和平共榮，但另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。相信這種消極的作為，全民都會看在眼裡。