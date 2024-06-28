內湖寵物店老闆輕生！開店要鄰居同意？　北市府：這3戶點頭才行

不只寵物店！台北想開這些店都要鄰居同意　罰則、房價影響全揭露

▲內湖寵物店老闆輕生，不少人驚訝原來在台北開得先獲鄰居同意，事實上不只寵物店，住宅區（住三用地）想開獸醫院、運動訓練班等也都要鄰居同意。（圖／記者黃韻文攝）
▲內湖寵物店老闆輕生，不少人驚訝原來在台北開得先獲鄰居同意，事實上不只寵物店，住宅區（住三用地）想開獸醫院、運動訓練班等也都要鄰居同意。（圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

內湖47歲的寵物店老闆輕生，不少人驚訝原來在台北開寵物店，竟然得先獲鄰居同意。事實上，不只寵物店，根據「臺北市土地使用分區管制自治條例」規定，不只寵物店，住宅區（住三用地）想開獸醫院、運動訓練班等也都要鄰居同意。寵物美容、寄養算「嫌惡設施」？會影響房價嗎？房產專家解答了。

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台北市都發局都市規劃科科長蘇芯慧稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，為了維護住宅區環境安寧與品質，在住三類住宅區，除了寵物店以外，包含獸醫院、運動訓練班、健身房等店家，依土管規範都要取得左右上下鄰居同意，若是開在1樓則只需左右及樓上3側鄰居同意。

根據「臺北市土地使用分區管制自治條例」（簡稱土管）規定，獸醫診療機構、機車修理及機車排氣檢定、視障按摩、寵物美容及規模在300平方公尺以上的寵物寄養等5類店家，住一、住二都不能設立，住三、住四則是有條件開放。

▲在台北市住三住宅區想開獸醫院，也得取得左右、上下鄰居同意。（示意圖／取自Pexels）
▲在台北市住三住宅區想開獸醫院，也得取得左右、上下鄰居同意。（示意圖／取自Pexels）
都發局指出，住三開上述店家的附帶4項條件包括：1.寬度12公尺以上道路；2.營業樓地板面積500平方公尺以下；3.限建築物第一層或採連續層方式併同地下第一層使用；4.毗鄰兩側及直上1樓建物為住宅使用者，應要取得該等建物所有權人的書面同意。違規可依《都市計畫法》第79條規定，得面臨6萬以上30萬以下罰鍰，並可勒令其拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

上述有條件開店限制未來是否會調整？蘇芯慧表示，修改土管得視行業而異，不同產業有不同的條件需求，需由相關單位共同商議討論。

寵物美容、寄養屬嫌惡設施？房價會有影響嗎？

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中告訴《NOWnews今日新聞》表示，一般共識認為的嫌惡設施包含墳墓、殯葬業、電廠、高壓電塔、加油站、垃圾掩埋場及大型宮廟等，多是對環境、健康有明顯危害，至於寵物美容、寵物寄養則見仁見智，有人喜歡、有人不喜歡。

陳定中指出，過去確實曾遇過有些人非常討厭寵物，連住家附近有寵物公園都反對，但愛的人則很喜歡，開心說「可以帶我家狗狗去跑跳」。他說明，確實有部分寵物店家因沒處理好環境清潔與衛生，而讓附近居民擔憂異味散出，造成社區寵物四處便尿情形變多。

至於寵物美容、寵物寄養店對周遭方價會有影響嗎？陳定中指出，房價較少會因為單一店家而影響，除非是社區環境因此大幅劣化才會有影響。不過，確實有部分房東較不願意把店面出租寵物店、餐飲店，尤其是室內較多木作裝潢等，擔心寵物店進駐可能會增加裝潢異味殘留與發霉的可能。

台北市開寵物店要鄰居同意　新北規範公開

陳定中說明，寵物店在住宅區能不能開店？有何附帶條件？各地方政府都有不同規定，台北市在執行面上要求，業者要先有租約，才能找鄰居簽同意書，而台北市住宅區多數為住三，即為需經左右及樓上3側鄰居同意才能開。

新北市在住宅區開寵物店要鄰居同意嗎？《NOWnews今日新聞》詢問新北市城鄉局，都市計畫科科員說明，依新北土管規定，非經濟動物的特定寵物業是可以開在住宅、商業區。但若是寵物寄養、寵物旅館業者，依法得像動保處取得營業證照才能經營。

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