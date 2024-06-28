共機越來越近！退將驚吐「4字預言」：我跟參謀總長看法一樣

夏季「恙蟲病」高峰！金門7人確診　高致死率留意3症狀須儘速就醫

▲ 恙蟲為金門地區特有常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例。（圖／取自pixabay）
▲ 恙蟲為金門地區特有常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例。（圖／取自pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

恙蟲為金門地區特有且常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例，金門縣政府統計，截至本（6）月26日，縣內已有7人確診，金門衛生局提醒，確診者易出現高燒、頭痛、皮膚丘疹等症狀，叮咬處會出現焦痂，若未及時治療死亡率相當高，應避免進入草叢或樹林，並且不要暴露皮膚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金門衛生局表示，恙蟲病是感染到一種叫恙蟲病立克次體的病原體，所引發的一種疾病。恙蟲是一種蟎類故又稱恙蟎，它的成蟲是八隻腳的，在分類上較接近蜘蛛。由於它在幼蟲時期必需叮咬動物行寄生生活，所以在野外雜草叢生處(如荒野、草地、山谷、田園等)，野生小型哺乳動物如鼠類，會和恙蟲會共同形成一個流行區域，人若至該處活動則易受恙蟲幼蟲叮咬而致病。

恙蟲病潛伏期通常為9-12天，約有50﹪-80﹪患者可在被恙蟲叮咬處發現無痛性潰瘍性焦痂；局部淋巴腺發炎腫大，發燒至39℃以上，發燒4-5天起軀幹先出現紅色斑丘疹，繼而擴至四肢及臉，第9-10病日消退；頭痛、大量出汗、結膜充血，如未適當治療，嚴重時會有血壓下降、意識不清、肺炎、心肌炎、敗血性休克等現象，死亡率可有1﹪-60﹪之差異。

▲ 恙蟲為金門地區特有之常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例。（圖／金門縣政府）
▲ 恙蟲為金門地區特有之常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例。（圖／金門縣政府）
金門衛生局提醒，金門地區全年都有被恙蟲叮咬的可能，但以5月到10月為高峰。為預防被叮咬，應儘量避免進入草叢地帶，且最好穿著長袖衣褲及長靴避免皮膚暴露。

「海漂豬屍」驗出非洲豬瘟陽性！即起至7/1　禁金門豬肉製品輸台

「恙蟲病」致死率可達60%！清明節掃墓完出現「6症狀」趕快就醫

清明節掃墓當心！「恙蟲病」全國累計27例　3招避免蟲蟲叮上你

台中61人赴金門旅遊！疑傳食物中毒案　15人上吐下瀉深夜送急診

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載