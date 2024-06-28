夏季「恙蟲病」高峰！金門7人確診 高致死率留意3症狀須儘速就醫
恙蟲為金門地區特有且常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例，金門縣政府統計，截至本（6）月26日，縣內已有7人確診，金門衛生局提醒，確診者易出現高燒、頭痛、皮膚丘疹等症狀，叮咬處會出現焦痂，若未及時治療死亡率相當高，應避免進入草叢或樹林，並且不要暴露皮膚。
記者林莞茜／綜合報導
金門衛生局表示，恙蟲病是感染到一種叫恙蟲病立克次體的病原體，所引發的一種疾病。恙蟲是一種蟎類故又稱恙蟎，它的成蟲是八隻腳的，在分類上較接近蜘蛛。由於它在幼蟲時期必需叮咬動物行寄生生活，所以在野外雜草叢生處(如荒野、草地、山谷、田園等)，野生小型哺乳動物如鼠類，會和恙蟲會共同形成一個流行區域，人若至該處活動則易受恙蟲幼蟲叮咬而致病。
恙蟲病潛伏期通常為9-12天，約有50﹪-80﹪患者可在被恙蟲叮咬處發現無痛性潰瘍性焦痂；局部淋巴腺發炎腫大，發燒至39℃以上，發燒4-5天起軀幹先出現紅色斑丘疹，繼而擴至四肢及臉，第9-10病日消退；頭痛、大量出汗、結膜充血，如未適當治療，嚴重時會有血壓下降、意識不清、肺炎、心肌炎、敗血性休克等現象，死亡率可有1﹪-60﹪之差異。
金門衛生局提醒，金門地區全年都有被恙蟲叮咬的可能，但以5月到10月為高峰。為預防被叮咬，應儘量避免進入草叢地帶，且最好穿著長袖衣褲及長靴避免皮膚暴露。