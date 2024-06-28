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首屆臺南人權月登場　黃偉哲：讓大家感受歷史點滴

▲南市府今年首次舉辦「臺南人權月」展覽與相關紀念活動，今天的記者會由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席。(圖／台南市政府提供）
▲南市府今年首次舉辦「臺南人權月」展覽與相關紀念活動，今天的記者會由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席。(圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

臺南市政府今年首次舉辦「臺南人權月」展覽與相關紀念活動並以「如果可以回去，那就把____帶回來。」為主題，今（28）日舉辦開幕記者會，市長黃偉哲表示，人權是一個普世價值，為喚起民眾對人權議題的重視，臺南市過去訂定3月13日為正義與勇氣紀念日、4月7日是言論自由日，這次更以地方政府的視角，將人權議題串連成人權月，黃偉哲認為，臺南作為歷史城市，希望透過這次展覽，讓大家感受到那個時代發生的歷史點滴。

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▲今天的記者會邀請藝術家、校園團隊、影視劇組等共推出28組創作及22場藝文活動。(圖／台南市政府提供）
▲今天的記者會邀請藝術家、校園團隊、影視劇組等共推出28組創作及22場藝文活動。(圖／台南市政府提供）
今天的記者會由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席揭幕，並安排包括愛國婦人會館、臺南市美術館一館、總爺藝文中心以及新營曬書店等四大展區，邀請藝術家、校園團隊、影視劇組等共推出28組創作及22場藝文活動，歡迎全國民眾來臺南參與系列活動，了解人們曾共同經歷的歷史點滴。

▲展覽期間規劃包括「展區導覽」、「人權故事地圖走讀」、「白恐轉譯講座」等不同型態的活動，讓創作者及講師能與民眾面對面交流。(圖／台南市政府提供）
▲展覽期間規劃包括「展區導覽」、「人權故事地圖走讀」、「白恐轉譯講座」等不同型態的活動，讓創作者及講師能與民眾面對面交流。(圖／台南市政府提供）

副市長葉澤山表示，感謝國家人權博物館大力的協助，透過展覽、音樂、戲劇及導覽走讀等方式，也感謝議會的支持，希望在人權教育推廣上，大家能夠秉持著前輩努力的痕跡，持續往前邁進，齊心努力。

文化局說明，人權議題是近幾年市府持續推動的重要政策，迄今已累積完成79處不義遺址調查研究、白色恐怖受難213人名單，並出版4冊人權專書、湯德章與王育德故事繪本、舉辦人權教育活動、設置正義與勇氣之路與不義遺址標誌等，因為有如此深厚的基礎，首屆臺南人權月才能特別以藝術創作等多元策展的形式，期望開展出更多的交流與對話。

首屆人權月將透過包含愛國婦人會館、臺南市美術館一館、總爺藝文中心以及新營曬書店等跨越臺南的四大展區，各有不同的主題，連結各自的地緣關係形成不同特色，分別邀請7位藝術家、6個校園團隊、2個影視劇組，推出28組創作，並於展覽期間舉辦22場藝文活動，從不同角度詮釋，人們曾共同經歷的白色歲月。

文化局長謝仕淵表示，臺南首度開辦「臺南人權月」，以「如果可以回去，那就把____帶回來。」為主題，是地方政府首次以自身視角切入，透過藝術創作等多元形式探討「人權議題」的大型展覽活動。

人權月邀請到國內知名人權學者、國立中山大學社會系助理教授林傳凱及藝術策展人沈菲比規劃執行，除了奠基於公開檔案與口述回憶錄等史料上，策展呈現本地政治案件的歷史脈絡外，同時也納入由成大「二十而立工作隊」開拓使用的「人權故事地圖」轉譯和教育形式，進而結合下營、新營、成大的學子們一起共創更多元主題的人權地圖。

展覽期間規劃包括「展區導覽」、「人權故事地圖走讀」、「白恐轉譯講座」等不同型態的活動，讓創作者及講師能與民眾面對面交流。另外，安排於9月7日晚間在吳園戶外圓形廣場舉辦人權音樂會，邀請國內知名獨立樂團農村武裝青年、百合花、蘭花刀及黃玠、王榆鈞等五組音樂人演出，希望以藝術和音樂等活潑的展演形式來讓民眾了解人權議題。

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