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40歲帥台男砸70萬「娶18歲越南妻」！曝原因兩派戰翻：買生育工具

▲台灣一名長相帥氣的40歲髮型師近日分享，他花70萬元娶回18歲正妹「越配」的經歷，引起網路熱烈討論。（圖／翻攝自當事人Threads）
▲台灣一名長相帥氣的40歲髮型師近日分享，他花70萬元娶回18歲正妹「越配」的經歷，引起網路熱烈討論。（圖／翻攝自當事人Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣一名長相帥氣的40歲髮型師近日在社群網站Threads上分享，他花70萬元娶回18歲正妹「越配」的經歷。該名髮型師透露，他會選擇遠赴越南相親娶妻，是因為自己想要有小孩，但很多台灣女生都不願意生，更妙的是他與岳父、岳母才相差2歲。這段姻緣迅速引起大量熱議，不少人送上祝福，但也有許多網友痛批「根本就是花70萬買生育工具。」

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該名髮型師在Threads分享一系列娶回越南嬌妻的故事，他表示這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬聘金是給岳父岳母，剩下的都是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課的學費等，並非全部都是給女方家人，「現在很多相親的女生家境其實都不錯，很多是不需要資助家裡的」。至於新婚妻子目前仍在越南，等到之後結婚登記及面談結束後，預計年底才抵達台灣。

那麼為何外型帥氣又收入穩定，卻選擇到越南相親娶妻呢？髮型師認為，現在很多台灣女生不願意交往沒多久就懷孕，而他有生小孩的壓力，不想花太多時間找另一半，因此才選擇到越南相親，兩人也是認定對方後才決定在一起，「我認為嫁給我是不錯的選擇，我會很疼她，以後經濟狀況允許的話我會常陪她回去的。」也十分支持老婆繼續讀書升學。

▲（圖／翻攝自當事人Threads）
▲髮型師表示這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬聘金是給岳父岳母，剩下的都是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課的學費等。（圖／翻攝自當事人Threads）
這段故事曝光後，不少網友送上祝福，認為結婚只要彼此情投意合，不存在任何強迫意願即可，「看不出你40歲，好好對待都是一樁美談，共勉之」、「新郎看起來不像40啊⋯本職還美髮師，新娘意願不會低到哪邊去吧？」但仍有不少人留言砲轟，「這個不是結婚，這是人口買賣」、「買女性來生育，真的要吐了」。

對此，髮型師也反擊回應，「本來就沒有買賣這個行為出現過，是部分人自己去定義出來的，她們刻板的認為越配就是原生家庭貧窮、比較弱勢，卻不知她們自以為在幫助她們的正義，其實是在傷害她們（越配）。」

髮型師強調，「越南的經濟水平跟生活水平可能不比台灣高、但不代表她們就都是困苦的，她們更多的是不需為了生存而煩惱的小康家庭或一般家庭，一直只會以自己的認知去矮化她們不是在為她們好⋯我分享和老婆的事只是想讓大家知道，我不但不會覺得她有比我弱勢、相反還因為她年輕，未來充滿無限可能而為她驕傲。」

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