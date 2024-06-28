涉挪用11億鉅款！台中銀前董座1.5億天價交保 新北檢不服提抗告
台中商業銀行前董事長王貴鋒，在擔任公司負責人期間，涉嫌挪用公款高達11億新台幣。本月21日遭到新北檢起訴，求處15年有期徒刑、併科罰金5億元，新北地院當晚裁定王貴鋒以1.5億元交保。新北檢不服，今（27）日以王在台中銀集團內勢力龐大、有足夠財力逃往國外等理由，向法院提起抗告。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，自2014年起，王貴鋒以租用公務車為名義，租購多部豪車，實則用於私人代步。2016年，王更是購入私人飛機，帶著親友出國享樂。此外，他還以公司業務所需為由，租下位於台北市中山區的豪宅，設立私人招待所，種種豪奢行為，長年以來耗費公司高達11億新台幣。
檢方偵結後，依涉及《銀行法》加重特別背信、加重非常規交易等罪嫌起訴，求處15年有期徒刑、併科罰金5億元。全案進入審理階段，合議庭諭知王以1.5億元交保，否則仍羈押3個月。不料，王的下屬竟然在2.5小時內，拖著8個裝滿現金的行李箱，進入法院完成辦保。
新北檢指出，王不僅一手掌握台中銀集團人事權，甚至涉及在金管會內安插眼線，恐使相關證人無法吐實，有串證之虞。同時，以王的財力，完全可以在國外輕鬆生活，認為王有高度動機逃亡，唯有羈押才能確保刑罰權有效落實。