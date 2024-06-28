金屬中心銅金屬交流座談會 聚焦提升產業韌性、降低市場營運風險
為因應全球地緣政治變動與綠色轉型趨勢，協助我國銅金屬產業提升韌性，經濟部產發署委託金屬中心於27日舉辦「提升銅金屬產業韌性交流座談會」。活動參與踴躍，包含台灣區金屬品冶製工業同業公會、彰化縣水五金產業發展協會及我國銅金屬材料、加工與下游應用大廠共計20位管理高層與會，對銅金屬產業重大議題進行討論。
記者陳美嘉／高雄報導
全球銅金屬市場近來因地緣政治風險與國際制裁而供應緊張，進一步推高了全球銅價。由於我國銅材進口來源集中於日本（36%）、智利（25%）及中國大陸（21%）。若未來國際間實施更嚴格的資源管控措施，可能導致價格波動劇烈，衝擊下游應用廠商的備料及成本控制。因此，提升銅金屬材料產業韌性，降低市場營運風險，成為當前迫切的課題。
會議首先針對地緣政治對銅金屬之供需影響進行交流，如英美兩國對俄羅斯生產的銅金屬實施出口限制，導致銅價持續上漲。其次則聚焦綠色銅材的市場供需以及淨零趨勢下，對產業的影響性，並探討面對中國大陸競爭者的崛起，我國銅金屬產業如何透過新興產業，如電動車、再生能源、基礎電力網、AI等高階技術發展以提升產業韌性。
此次座談會強調我國銅金屬產業的挑戰與機會。業者一致認為我國銅金屬產業應朝多元化發展並減少對單一市場的依賴。同時，政府與企業應互相合作推動產業技術升級，例如應用在AI領域的銅合金材料二次加工技術。
此外，應積極整合銅資源回收產業鏈，提升國內銅金屬循環利用率，以確保我國銅金屬產業的競爭力。金屬中心將持續鏈結業者保持良性交流與互動，以掌握即時供需情勢與產業重要議題，與產業攜手並進，共創契機。