孫安佐要上SWAG合法露屁屁！直播日期曝光 警告拒談「這個」話題
近期因為跑到泰國呼麻、擅闖民宅脫褲遭逮，而頻登娛樂版面的孫安佐，日前被網紅陳沂隔空邀請一起上SWAG，「可以合法露屁屁。」而孫安佐當時並未做出回應，不過SWAG已經證實7月3日，孫安佐將與陳沂同台，話題會圍繞在他最愛的「軍用武器」，他也大方地表示什麼都能聊，就是不聊泰國下蠱事件。
記者施以慧／綜合報導
根據《中時新聞網》報導，孫安佐在收到邀約時是一口答應，雖然開價不到陳沂的6位數，不過也是個「讓人開心的數字」，至於開節目內容會議的過程，平台透露孫安佐相當有禮貌，只是有表態拒談部分內容：「一開始接洽他時說什麼都可以聊，除了國家機密不聊以外，後來有特別說泰國下蠱的事也不要講，涉嫌敏感。」
由於孫安佐是軍事迷，對於槍砲彈藥都有濃厚興趣，屆時是否會自備「道具」上播？平台則表示：「不確定他會不會帶什麼收藏？我們歡迎他帶，但危險物品不行，如果收藏品太敏感的話，我們也會諮詢律師。」大方表示只要不觸法，就不會干涉太多。
另外，孫安佐不只熱愛槍砲，還熱愛健身，今年24歲的他身材極佳，不僅擁有六塊腹肌，手臂上的肌肉線條也相當出色，對於直播當天要面對提問辛辣的陳沂，有沒有機會在直播時人來瘋，加碼展現6塊肌或是「光屁屁」，或和網友現場直球對決？讓粉絲都相當期待，也成為近期話題焦點。