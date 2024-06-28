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三上悠亞合作品牌遭網友炎上！怒譙「噁心公司」狂吸1000萬次瀏覽

▲前日本女優三上悠亞合作的帽子品牌日前遭到網友炎上，怒轟該品牌是「噁心公司」，起因全是因為該品牌找曾從事AV產業的三上悠亞合作。（圖／IG yua_mikami）
▲前日本女優三上悠亞合作的帽子品牌日前遭到網友炎上，怒轟該品牌是「噁心公司」，起因全是因為該品牌找曾從事AV產業的三上悠亞合作。（圖／IG yua_mikami）

記者施以慧／綜合報導

日本前AV女優三上悠亞，在去年宣布隱退AV界後依舊人氣高漲，日前她與帽子品牌CA4LA合作，之前來台時也曾到CA4LA門市宣傳，想不到雙方合作的第2波商品發售時，卻引來網友炎上抵制CA4LA，起因是1名女網友在推特上開罵CA4LA，表示找三上悠亞合作的企業是「噁心公司」，沒想到竟然吸引了超過1000萬人次瀏覽。

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該名女網友的發文引起熱議，甚至後續還在推特上表示看到有90％的回覆都是與她相同觀點，讓她放心了，果然想法正常的人還是比較多。而對於有部分網友認為她在歧視AV產業，女網友則回答，性工作本來就與其他工作不同，遭受異樣眼光是正常的。

▲三上悠亞日前受邀來台，活動結束後並未立即返家，低調現身中山站街拍，美照曬出後吸引超過6.5萬人按讚。（圖／翻攝自三上悠亞臉書）
▲三上悠亞即便隱退AV界，但仍改變不了大眾對她的印象。（圖／翻攝自三上悠亞臉書）
而台灣AV達人一劍浣春秋則是發文指出，即便三上悠亞已經隱退，但她AV女優的形象仍深植人心，所以儘管三上悠亞長相甜美，但如果代言商品或聯名合作，就會降低女性的地位。一劍浣春秋更表示粉絲無需太過擔心三上悠亞，因為她當初出道就是想要變有名，既然目標雖然達成，一舉一動也成為話題也非常正常，也直言這起炎上，也反應了日本人對於AV女優的看法，「她們拍了AV就不該成為讓人憧憬的存在。」否則就會導致其他年輕女生價值觀錯亂。

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