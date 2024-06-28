中信兄弟下半季牛棚大升級！伍立辰舅舅是莊勝雄 連洪總都說讚
中職選秀今（28）日在台中頂粵吉品會館舉行，這次選秀吸引178位球員報名，中信兄弟共選了11輪，其中首輪納入平鎮高中外野手許庭綸，次輪則選進傳奇強投莊勝雄外甥，現就讀嘉義大學的右投伍立辰，其他九輪分別選進了6位投手，包括陳冠穎、劉亦智、鄧朝駿、朱宏樺、游竣䒴、林展樟，兩位內野手徐紹予、黃霆杉以及捕手陳九登，最後第11輪選進了高中畢業後赴美留學的內野手黃霆杉。而其中下半季可用之兵伍立辰、陳冠穎都是大學生，也入選U23中華隊代表，預計將成為兄弟下半季關鍵戰力。就連台鋼雄鷹總教練洪一中都大讚：「伍立辰下半季應該可以用得到。」對他有高度評價。
記者吳政紘/綜合報導
伍立辰來頭不小 承襲莊勝雄強投基因
嘉義大學投手伍立辰的舅舅是旅日大前輩莊勝雄，莊勝雄曾跟洪一中共事過，還擔任過猿隊投手教練，莊勝雄不但耐投，還會蝴蝶球，控球精準，伍立辰是嘉義大學王牌投手，洪總對他也很有信心。不過最後抉擇，還是選擇了黃子豪。
洪總說：「伍立辰其實也不錯，嘉義大學都是他在投，應該下半季比較有機會，還在進步當中，他出賽蠻多，是不是可以繼續維持，也是考量。」
中信兄弟這次選了6位投手，首輪選到高中大物許庭綸，第二輪就選到U23好手伍立辰，陳冠穎也是在北市大的王牌投手，擁有完投的實力，因此相信對中信兄弟投手群幫助很大。
中信兄弟上半季牛棚不穩是最大敗因，整體投手防禦率3.87，失分257，只有贏過台鋼雄鷹，若下半季想要「逆襲」，必須要投手群戰力，這次選秀算是成功不強戰力。